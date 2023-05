Aschaffenburg: Mann randaliert und wirft Schuh nach einem Zeugen

Zunächst traf der Mann kurz vor 24 Uhr in der Würzburger Straße auf eine Personengruppe und verhielt sich aggressiv. Er schlug das Spiegelgehäuse an einem einen geparkten Skoda ab und lief weiter in Richtung Goldbacher Straße.

Gegen 0.40 Uhr beobachtete ein Zeuge den Mann, wie er mehrere Verkehrsschilder in der Auhofstraße beschädigte und einen Mülleimer abtrat. Darüber hinaus warf er einen Schuh nach dem Zeugen, der aber ausweichen konnte und unverletzt blieb. Der Zeuge verständigte die Polizei, die den Mann kurze Zeit später antreffen konnte. Da der 29-Jährige weiterhin aggressiv war, musste er von den Beamten in Gewahrsam genommen werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Unbekannter Ladendieb in mehreren Geschäften unterwegs – Zeugen gesucht

Aschaffenburg. Am Samstag entwendete ein bislang unbekannter Ladendieb in mehreren Geschäften in der Goldbacher Straße verschieden Gegenstände. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Diebstahls.

Gegen 15 Uhr wurden durch eine Zeugen Teile des Diebesgutes sowie leere Kleiderbügel und abgerissene Etiketten aufgefunden. Der unbekannte Dieb hatte offensichtlich verschiedene Gegenstände, darunter Kleidungsstücke und andere Gegenstände, von Aufstellern vor mehreren Geschäften an sich genommen. Der Beuteschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

Hinwiese nimmt die Polizei Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Unbekannter beschädigt Baustellenampel - Polizei regelt Straßenverkehr

Aschaffenburg-Innenstadt. Ein bislang Unbekannter hat am Freitagmorgen eine Baustellenampel beschädigt. Er entkam unerkannt und hinterließ Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Zwischen 6 und 6.30 Uhr hat ein Unbekannter eine in der Würzburger Straße aufgestellte Baustellenampel umgeworfen und beschädigt. Teile der Ampel nahm der Unbekannte an sich und konnte in der Folge unerkannt entkommen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Bis zur Inbetriebnahme eines Ersatzgerätes musste der Verkehr an der Kreuzung für die Dauer von etwa zwei Stunden durch Polizeibeamte geregelt werden.

Diebstahl in einer Kirche - Zeugen gesucht

Goldbach. Ein Unbekannter hat in einer Kirche in der Weidenbörnerstraße einen Taufstock aufgebrochen und daraus mehrere sakrale Gegenstände entwendet. Der Diebstahl muss sich in der Zeit von Ostersonntag, 9. April, bis Freitag, 5. Mai, ereignet haben. Der Beutesumme beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag.

Weitere Zeugenaufrufe

Kleinostheim. Einen Schaden an der Heckklappe eines weißen VW hat ein Unbekannter in der Heinrich-Eckstein-Straße verursacht. Der Unfall hat sich in der Zeit zwischen Freitag, 27. April, und Dienstag, 2. Mai, ereignet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 2.500 Euro.

Mainaschaff. Ein bislang Unbekannter beschädigte einen geparkten weißen BMW auf einem Parkplatz eines Gartencenters "Im Trauenloh". Der Unbekannte verursachte einen Schaden am Heck des BMW und entfernte sich unerlaubt.

Aschaffenburg. Am Samstag zwischen 10.30 und 11.15 Uhr hat ein Unbekannter in einem Fitnessstudio im „Dämmer Tor" eine Geldbörse samt Inhalt aus einer Sporttasche entwendet. Die Tasche war in einem unverschlossenen Spint verstaut.

Aschaffenburg. Ein Unbekannter hat zwischen Freitag, 21 Uhr, und Samstag, 7.30 Uhr, ein Fahrrad in der Christian-Schad-Straße entwendet. Das blaue Mountainbike der Marke Orbea war mit einem Schloss gesichert und hat einen Wert von etwa 2.000 Euro.

Aschaffenburg. Auf der Tanzfläche einer Diskothek in der Ludwigstraße hat ein Unbekannter in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Handy der Marke Apple entwendet. Der Beuteschaden beträgt knapp über 1.000 Euro.

Kahl. Am Dienstag zwischen 7.20 und 14.45 Uhr wurde ein Herrenrad der Marke Bergamont in der Bahnhofstraße entwendet. Das Fahrrad war verschlossen an einem Fahrradständer abgestellt.

Kahl. Im Zeitraum zwischen 17.45 und 20.45 Uhr hat am Donnerstag ein Unbekannter einen schwarzen BMW in der Königsberger Straße beschädigt. Der Wagen war auf dem Parkplatz eines Sportvereins abgestellt und wies einen Schaden an der linken Seite der hinteren Stoßstange auf.

Kleinkahl. Einer Renault-Fahrerin kam am Samstag gegen 13.40 Uhr auf der Strecke zwischen Kleinkahl und der Bamberger Mühle ein Unbekannter teilweise auf der eigenen Fahrbahnseite entgegen. Die Renault-Fahrerin musste ausweichen und geriet in der Folge gegen die Leitplanke. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Der Unbekannte entfernte sich unerlaubt.

Alzenau-Michelbach. Am Donnerstag gegen 13.40 Uhr fuhr ein bislang Unbekannter mit seinem Laster gegen eine Hauswand in der Spessartstraße. Der Lastwagen-Fahrer entfernte sich unerlaubt und hinterließ Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Schöllkrippen. Am Samstag zwischen 9.30 und 10 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Aschaffenburger Straße ein roter VW angefahren. Der Unfallverursacher stieß mit seinem Fahrzeug gegen die hintere, linke Fahrzeugseite und entfernte sich anschließend unerlaubt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 2.500 Euro.

