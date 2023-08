Unwetter in der Region: Feuerwehr befreit in Aschaffenburg Menschen aus Autos

Mehrere hundert Unwettereinsätze mussten die Feuerwehren in Stadt und Kreis Aschaffenburg, wie auch dem Landkreis Miltenberg in der Nacht zum Donnerstag bewältigen.

Wegen des Unwetters am Mittwochabend sind die Feuerwehren in der Region zu zahlreichen Unwettern ausgerückt. Dieser Überblick wird im Laufe des Tages aktualisiert.

Die Integrierte Leitstelle Bayerischer Untermain, die die Einsätze von Feuerwehr und Rettungsdienst in der Stadt und im Kreis Aschaffenburg sowie im Kreis Miltenberg koordiniert, hatte einiges zu tun. Ein Mitarbeiter der Leitstelle teilt auf Nachfrage mit, dass etwa 500 Einsätze verzeichnet wurden. Schwerpunkte seien in Laufach, Waldaschaff, Kleinwallstadt, Elsenfeld, Leidersbach und in Aschaffenburg gewesen. Um das enorme Einsatz-Aufkommen zu bewältigen, sei das Personal in der Leitstelle aufgestockt worden.

Los ging es gegen 22 Uhr. Die letzte Feuerwehr habe sich um 6.30 Uhr abgemeldet, allerdings gebe es noch Folgeeinsätze. Die Einsatzkräfte haben sich dem Leitstellen-Mitarbeiter zufolge vor allem um vollgelaufene Keller und überschwemmte Straßen gekümmert. "Das Hauptproblem war das Wasser", sagte der Leitstellen-Mitarbeiter im Gespräch mit der Redaktion. Verletzte gab es nicht.

Stadt und Kreis Aschaffenburg

Auf dem Stadtring und am Citytunnel in Aschaffenburg schaffte die Kanalisation die Wassermassen nicht mehr, das Wasser stand bis zu 80 Zentimeter auf der Straße. Der Stadtring musste gesperrt werden. Zudem ist die Unterführung Goldbacher Straße mit Wasser vollgelaufen.

Auch das Viadukt war überschwemmt. Zwei Fahrzeuge kamen aus eigener Kraft nicht mehr raus. Die Feuerwehr rettete zwei Menschen aus ihren Fahrzeugen.

Auch im Aschaffenburger Stadtteil Obernau wurde der Starkregen einem Autofahrer zum Verhängnis. Er kam von der Fahrbahn ab und landete im Gestrüpp neben der Bahnlinie.

Im Kreis Aschaffenburg ging es in Großostheim los, wo die ersten vollgelaufenen Keller gemeldet wurden. Das erzählt auch Kreisbrandrat Frank Wissel im Gespräch mit unserem Medienhaus. Die Wehren in Großostheim und Stockstadt haben Wissel zufolge 40 Einsätze bewältigt - auch in großen Industriehallen. "Dann dachte ich eigentlich, wir hätten es überstanden, weil es in Aschaffenburg schon nicht mehr geregnet hat. Aber dann sind auf einmal jede Menge Alarme aus dem Kahlgrund eingegangen."

Danach verteilte sich das Geschehen über den ganzen Landkreis: vollgelaufene Keller, umgestürzte Bäumen, überflutete Straßen. "In Geiselbach, Westerngrund und Kleinkahl haben alle nach Sandsäcken gerufen", erzählt der Kreisbrandrat. Der Pegel der Kahl sei sehr schnell angestiegen. "Da bin ich im ersten Moment ein bisschen erschrocken", sagt Wissel. "Unser Glück war, dass der Regen irgendwann aufgehört hat. Die Kahl steigt schnell, geht aber auch schnell wieder in ihr Bett zurück."

Mehrere Feuerwehren waren in Laufach im Einsatz. Das dortige Bächlein nimmt Wissel zufolge Wasser aus dem Raum Heigenbrücken auf. "Das ist extrem schnell über die Ufer getreten und hat ganze Straßenzüge überflutet."

Insgesamt seien 600 Kräfte aus dem Kreis im Einsatz gewesen. Etwa 200 Alarme seien eingegangen, doch das ist nicht die tatsächliche Anzahl der Einsatzstellen, sagt Wissel. "Wenn die Feuerwehr vor Ort ist, werden sie auch von Anwohnern angesprochen, ohne dass ein Notruf abgesetzt wird, und dann helfen sie natürlich." Der Kreisbrandrat schätzt die tatsächlichen Einsatzstellen auf ungefähr 350. "Wir haben gesehen, dass wir aus den Vollen schöpfen können", lobt Wissel. Feuerwehrleute aus nicht oder weniger betroffenen Gemeinden hätten überörtlich geholfen.

Kreis Miltenberg

Das gemeinsame Anpacken lobt auch Miltenbergs Kreisbrandrat Martin Spilger. Bis 4 Uhr habe er 250 Ereignisse in 15 Gemeinden verzeichnet. Betroffen war vor allem der nördliche Landkreis. "Je weiter südlich, desto weniger war zu tun", resümiert der Kreisbrandrat. "Wenn die Wehren ihre Einsatzstellen abgearbeitet hatten, haben wir sie in den Norden gezogen, um dort zu helfen."

In Leidersbach konnte der Bachlauf die Wassermassen nicht mehr fassen. Der Bach trat übers Ufer und setzte Straßen und Keller unter Wasser. Mehrere Straßen mussten gesperrt werden, zahlreiche Keller wurden ausgepumpt.

In Elsenfeld war die Feuerwehr stundenlang damit beschäftigt, die Keller von mehreren Häusern auszupumpen. Spilger zufolge waren in Elsenfeld de meisten Einsätze für die Feuerwehr. Etwa in Hofstetten seien die Einsatzkräfte am Freitagmorgen immer noch zu Gange und pumpen Keller aus. "Manch einer ist gestern ins Bett und hat nicht gemerkt, dass in seinem Keller Wasser steht", erklärt Spilger.

Unterstützt werde die Wehr im Kreis vom Technischen Hilfswerk und dem Roten Kreuz.

Kreis Main-Spessart

In Frammersbach steht in einigen Häusern Wasser. Es gab ein Bergrutsch am Hang im Frammersbacher Hinterdorf. Dort gibt es keinen Strom. Die Feuerwehr pumpt Keller aus. Auch in Partenstein ist an mehreren Stellen Erde abgerutscht.

Kreis Darmstadt-Dieburg

Um 400 Hilferufe aus der Bevölkerung kümmerte sich die Leitstelle des Kreises Darmstadt-Dieburg zwischen 20.45 und 22.30 Uhr. Deutlich mehr als an vergleichbaren Abenden, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht. Daher wurde das Personal in der Leitstelle aufgestockt. Die Feuerwehrleute im Kreis Darmstadt-Dieburg rückten zu insgesamt 350 Unwetter-Einsätzen aus.

rah/ves