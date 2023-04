Aschaffenburg: Fahrer beschädigt zwei Autos und Hauswand - flieht zu Fuß

Aschaffenburg/Innenstadt. Um 00.30 Uhr meldete ein Anwohner bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken, dass er soeben einen Unfall in der Herrleinstraße wahrgenommen hatte. Ein Mann sei von der Unfallstelle zu Fuß geflüchtet. Streifen der Aschaffenburger Polizei hatten daraufhin eine Fahndung eingeleitet, konnten den Flüchtigen jedoch nicht mehr antreffen.

Dem Sachstand nach war der Unbekannte mit einem schwarzen Chevrolet Kalos von der Cornelienstraße in die Herrleinstraße eingebogen und hatte hierbei den linken Außenspiegel eines geparkten VW Touran abgefahren. Im Anschluss ist der Chevrolet gegen einen ebenfalls geparkten Skoda gefahren und hat dabei die Hinterachse des Autos beschädigt. Im weiteren Verlauf ist der unbekannte Fahrer mit dem Auto gegen eine Hauswand geprallt und kam danach auf der Fahrbahn zum Stehen. Dritte wurden bei dem Unfall offensichtlich nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen nach auf über 20.000 Euro belaufen.

Ein Zeuge konnte den Mann von der Unfallstelle zu Fuß in Richtung Hettingerstraße flüchten sehen. Der Flüchtige kann wie folgt beschrieben werden:

Etwa 185 cm groß

Schlaksiger Körperbau

Schätzungsweise 25 Jahre alt

Kurze dunkelblonde Haare

Dunkel gekleidet

Trug einen schwarzen Pullover mit einem weißen Tribal-Muster auf dem Rücken

Zeugen, die insbesondere Angaben zur weiteren Fluchtrichtung oder Identität des Mannes machen können, sollen sich unter Tel. 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg melden.

Rettungswagen Marke Eigenbau - Polizei sucht Zeugen von "Einsatzfahrten"

Alzenau, Kreis Aschaffenburg. Die Polizei Alzenau hat am Donnerstag einen VW sichergestellt, der von einem Mann eigenmächtig und ohne entsprechende Zulassung zu einem Rettungsdienstfahrzeug umgebaut worden ist. Nun suchen die Beamten mögliche Zeugen von "Einsatzfahrten".

Am Donnerstagnachmittag stellte die Polizei den VW Passat in der Emmy-Noether-Straße fest. Schnell war klar, dass der in Coesfeld mit dem dortigen Unterscheidungszeichen "COE" zugelassene Wagen gar kein richtiges Rettungsdienstfahrzeug ist, sondern von dem Alzenauer Landkreisbewohner einfach umgebaut wurde. Weder liegen dem Sachstand nach eine entsprechende Zulassung noch sachverständige Begutachtungen der Umbauten vor. Das Fahrzeug hat Blaulicht auf dem Dach, trägt die Aufschrift "Rettungsdienst" und ist auch wie ein echtes Einsatzfahrzeug farblich foliert.

Die Polizei Alzenau hat den Passat sichergestellt und entsprechende Verfahren eingeleitet. Neben den zulassungsrechtlichen Verstößen wird nun auch ermittelt, ob sich der Fahrer wegen Amtsanmaßung strafbar gemacht hat. Hierzu werden mögliche Zeugen gesucht, die den Umbau bei einer "Einsatzfahrt" mit eingeschaltetem Blaulicht gesehen haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Weitere Zeugenaufrufe der Polizei Aschaffenburg

Aschaffenburg/Innenstadt. Am Donnerstagmorgen wurde ein grauer Mercedes zwischen 8 und 9 Uhr auf dem Parkplatz der "Kalkwerke" in der Goldbacher Straße beschädigt. Das Auto wurde mutmaßlich beim Rangieren von einem Unbekannten am Heck angefahren.

Aschaffenburg/Innenstadt. Zwischen Dienstag, 12 Uhr, und Donnerstag, 11.45 Uhr wurde ein blauer VW Polo mutmaßlich von einem vorbeifahrenden Fahrzeug gestreift und beschädigt. Der VW stand in der Dunzerstraße am Fahrbahnrand geparkt.

Aschaffenburg/Innenstadt. In der Zeit zwischen Donnerstagabend, 19 Uhr, und Freitagmorgen, 9 Uhr, haben Unbekannte mehrere Pkw verschiedener Marken im Bohlenweg mutwillig beschädigt. Hierbei wurden Außenspiegel abgerissen und Scheibenwischer verbogen. Der Polizei sind derzeit vier Schadensfälle bekannt.

Großostheim, Wenigumstadt, Kreis Aschaffenburg. Zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 12 Uhr, hat ein Unbekannter die Windschutzscheibe eines schwarzen Hyundai offensichtlich mutwillig zerkratzt. Das Fahrzeug war in der Straße "Mühlrain" abgestellt.

Kleinostheim, Kreis Aschaffenburg. In der Zeit zwischen Mittwoch, 23 Uhr, und Freitag, 16 Uhr, wurde ein grauer 5er BMW "Im Wingert" bei einer Unfallflucht beschädigt. Das Auto war am rechten Fahrbahnrand geparkt. Der Unfallschaden befindet sich an der Fahrertür.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Meldungen der Polizei Unterfranken/Polizei Aschaffenburg