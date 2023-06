Aschaffenburg: Einbrecher trifft auf Hausbewohner und bedroht ihn - Mann in Haft

Gegen 11 Uhr verschaffte sich der 34-Jährige durch ein Kellerfenster Zutritt zum Haus in der Kneippstraße. Im weiteren Verlauf nahm der Tatverdächtige eine hochwertige Kameraausrüstung im Wert von mehreren tausend Euro, weitere Wertgegenstände und eine ungeladene Schreckschusswaffe an sich. Dem Eindringling war möglicherweise nicht bewusst, dass er sich nicht alleine in dem Gebäude befand. Als der Hausbewohner auf den Tatverdächtigen traf, wurde er vom Einbrecher bedroht, konnte aber nahezu zeitgleich einen Notruf absetzen. Zügig trafen mehrere Streifen der Polizeiinspektion Aschaffenburg ein und konnten den mutmaßlich wohnungslosen Tatverdächtigen noch am Tatort festnehmen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wurde durch den Ermittlungsrichter am Mittwoch Untersuchungshaftbefehl wegen schwerer räuberischer Erpressung gegen den Mann erlassen. Er sitzt seither in einer Justizvollzugsanstalt.

Meldung des Polizeipräsidiums Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg