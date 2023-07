Aschaffenburg: Diebe schlagen Ladendetektiv

Am Freitag (30. Juni) gegen 17:15 Uhr beobachtete der Ladendetektiv eines Drogeriemarktes über die Kameraanlage, wie zwei Männer mehrere Parfüms im Gesamtwert von ca. 250 Euro entwendeten und in ihrem Rucksack verstauten. Am Ausgang sprach der Detektiv die Personen an, worauf diese den Rucksack zurückließen und nach einer kurzen körperlichen Auseinandersetzung flüchten konnten. Der Detektiv verfolgte die beiden Personen und konnte in der Bahnsteigunterführung einen der beiden Diebe festhalten. Daraufhin schlugen beide Männer gemeinschaftlich auf den Ladendetektiv ein. Noch vor Eintreffen der alarmierten Streife des Bundespolizeireviers Aschaffenburg flüchtete einer der beiden Männer. Im Rucksack des festgenommenen 21-Jährigen wurde Kleidung im Wert von ca. 500 Euro aufgefunden, die nach ersten Ermittlungen aus einem nahegelegenen Bekleidungsgeschäft entwendet wurden. Der 21-jährige rumänische Staatsangehörige wurde auf Entscheidung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg nach den ersten polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Der geschädigte Ladendetektiv klagte über Schmerzen und Schwindel.



Die Bundespolizeiinspektion Würzburg hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des Diebstahls eingeleitet.

Zeugen der Tat werden gebeten sich unter 0931/32259-0 zu melden.