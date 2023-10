Aschaffenburg: Bei Frontalcrash leicht verletzt

Die Polizei geht derzeit von einer medizinischen Ursache als Auslöser aus. Ein von der Mainaschaffer Straße kommender Skoda geriet um 14:20 Uhr auf der B8 in den Gegenverkehr und ist dabei frontal mit einem weiteren Skoda zusammengestoßen, der von der Hanauer Straße in Richtung Mainaschaff unterwegs war.

Der 59-Jährige Unfallverursacher verlor dem Sachstand nach aus einem medizinischen Grund die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in der Folge quer über die Straße in den Gegenverkehr. Er wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der 29-jährige Autofahrer und seine 28-jährige Beifahrerin, die in Richtung Mainaschaff unterwegs waren erlitten ebenfalls leichte Verletzungen. Alle drei Unfallbeteiligten mussten ärztlich behandelt werden. Der Rettungsdienst brachte sie im Anschluss in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 45.000 Euro. Die Feuerwehr war ebenfalls an dem Einsatz beteiligt.

Zeugenaufrufe

GROSSOSTHEIM, OT WENIGUMSTADT. Am Donnerstag hat ein unbekanntes Fahrzeug einen Maschendrahtzaun mutmaßlich beim Rangieren beschädigt. Die Unfallstelle befindet sich in der Biebigheimer Straße.

ASCHAFFENBURG. In der Zeit zwischen Freitag, 20:00 Uhr, und Samstag, 08:30 Uhr, hat ein Unbekannter den Frühstückstempel im Schlossgarten in der Pompejanumstraße und eine Felswand am Radweg unterhalb der Parkanlage mit Palästinaflaggen besprüht. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

SOMMERKAHL. Zwischen Donnerstag, 18:00 Uhr, und Freitag 22:00 Uhr, wurde das Kennzeichen eines Motorrads in der Frankenstraße entwendet. Die Zulassung lautet AB-LA166.

KAHL. Am Freitag wurde zwischen 06:00 Uhr und 15:00 Uhr ein E-Bike der Marke "Leader Fox" in der Farbe Grau entwendet. Das Damenrad war am Bahnhofsplatz angeschlossen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

