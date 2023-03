Aschaffenburg: Bäckereimitarbeiter mit Kugelschreiber attackiert

In den frühen Morgenstunden am Donnerstag beleidigte ein 42-jähriger Mann einen Mitarbeiter eines Bäckereifachgeschäfts am Aschaffenburger Hauptbahnhof und musste anschließend das Geschäft verlassen. Als er gegen 11:45 Uhr wieder das Geschäft betreten wollte, verwehrte man ihm den Eintritt, worauf die Situation eskalierte. Der angetrunkene Mann schlug einem Bäckereimitarbeiter zunächst ins Gesicht. Anschließend zückte er einen Kugelschreiber und stach damit auf den Oberkörper des Opfers ein. Zeugen gingen aufgrund der Stichbewegungen von einem Messerangriff aus und wählten den Notruf. Eine Streife der Bundespolizei erreichte daraufhin das Geschäft und nahm den Mann fest. Die wenig später eingetroffenen Streifen der Landespolizei unterstützen vor Ort. Da der Angreifer heftigen Widerstand leistete, war das Anlegen von Handfesseln erforderlich.

Das Opfer erlitt durch den Angriff leichtere Verletzungen und lehnte eine ärztliche Versorgung ab. Auch eine Polizeibeamtin verletzte sich leicht, konnte ihren Dienst aber fortsetzen.

Die Bundespolizei stellte auf der Dienststelle bei einer freiwillig durchgeführten Atemalkoholmessung einen Wert von rund 2,7 Promille fest. Die durch die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg angeordnete Blutentnahme erfolgte anschließend in einem Krankenhaus. Danach wurde der Mann auf freiem Fuß belassen.

Die Bundespolizeiinspektion Würzburg hat Ermittlungen wegen Beleidigung, Sachbeschädigung, gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Pressemeldung Bundespolizei Würzburg