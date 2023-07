Aschaffenburg: Auto fährt in Bus, Frau leicht verletzt

Ein weiblicher Fahrgast des Busses hat sich dabei lediglich leichte Verletzungen zugezogen. Der Zusammenstoß hat sich am Dienstag um kurz nach 15:00 Uhr ereignet. Ein 73-Jähriger war mit seinem Opel Zafira auf der Ludwigsallee in Richtung Innenstadt unterwegs. Ein Stadtbus kam ihm dabei entgegen. An einer dortigen Kreuzung wollte der Opel-Fahrer links abbiegen und hat dabei mutmaßlich den herannahenden Bus übersehen. In der Folge ist es zur Kollision gekommen. Der 73-Jährige ist dabei unverletzt geblieben. Der Linienbus war neben dem Fahrer mit 20 Personen besetzt. Eine Frau zog sich dabei eine leichte Prellung am Kopf zu und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An dem noch fahrbereiten Bus ist ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstanden. Der Pkw des 73-Jährigen musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf rund 8.000 Euro. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ist mit den Unfallermittlungen betraut.