Aschaffenburg: 64-Jähriger soll seine Frau getötet haben

Ein Zeuge teilte gegen 7 Uhr über den Notruf mit, dass ein schwer verletzter Mann am Liebigplatz (Hefner-Alteneck-Viertel) auf der Terrasse einer Erdgeschoss-Wohnung liegen würde. Umgehend trafen Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst ein und versorgten den verletzten 64-jährigen Bewohner des Mehrfamilienhauses. In der Folge fanden Beamte der Polizeiinspektion Aschaffenburg die leblose Ehefrau in der Wohnung im zweiten Obergeschoss des Hauses vor. Nach bisherigen Ermittlungen waren an der ebenfalls 64-Jährigen Zeichen äußerer Gewalteinwirkung erkennbar. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg übernommen. Der Ehemann wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Bislang liegen keine Hinweise auf eine Beteiligung einer dritten Person vor. Der Ehemann wurde festgenommen. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg ermittelt zu den Hintergründen und den näheren Umständen des Geschehens.

Meldung des Polizeipräsidiums Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg