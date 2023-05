Aschaffenburg: 15-jähriges Mädchen vermisst - Wer kann Hinweise geben?

Wer kann Hinweise zu der vermissten Valentina Reuter aus Aschaffenburg geben? Hinweise an die Polizei unter: Tel. 06021/857-2230 oder Tel. 06021/857-0

Die 15-jährige Valentina Reuter wurde zuletzt am Nachmittag um 15:10 Uhr nahe der Schrebergärten an der Steinbacher Straße gesehen. Von dort ist sie in Richtung Strietwald davongelaufen.

Nachdem sich die 15-Jährige möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet, sucht die Aschaffenburger Polizei zur Stunde nach dem Mädchen. Bei der Suche wird nun auch die Bevölkerung um Mithilfe gebeten.

Das Mädchen wird wie folgt beschrieben:

Ca. 1,60 Meter groß bei schlanker Statur

Schulterlange, schwarze, lockige Haare

Vermutlich bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer schwarzen Jeans mit Rissen

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 oder Tel. 06021/857-0 bei der Aschaffenburger Polizei zu melden.

Meldung der Polizei Unterfranken