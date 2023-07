Arbeiter stürzt in Arnstein von Gerüst ab

Radmuttern von Auto in Arnstein gelockert

Arnstein, Ldkr. Main-Spessart. Bereits von Samstag, 01.07.2023, 17:00 Uhr bis Montag, 03.07.2023, 08:00 Uhr wurden an einem in der Brandenburgstraße geparkten, schwarzen Skoda alle Radmuttern der beiden Hinterräder gelockert. Nachdem die Insassen dies bei der Losfahrt bemerkten, wurde eine Werkstatt aufgesucht, so dass es zu keinem Schaden kam. Es wurden Ermittlungen wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr aufgenommen.

Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Hinweise unter 09353/97410.

Meldungen der Polizeiinspektion Karlstadt

Straßenlaterne in Langenprozelten touchiert

Gemünden-Langenprozelten, Lkr. Main-Spessart. Am Dienstag gegen 15:15 Uhr wollte ein 43-jähriger Lkw-Fahrer in den Hof eines Getränkehandels in der Würzburger Straße einfahren. Hierbei blieb er mit der linken Seite des Führerhauses an einer Straßenlaterne hängen. Der Sachschaden wird auf ca. 1.250,- Euro geschätzt.

Beim Vorbeifahren Lastwagen in Rieneck gestreift

Rieneck, Lkr. Main-Spessart. Am Dienstag gegen 10:50 Uhr lud der 69-jährige Fahrer eines Lkw in der Obertorstraße Waren von seinem Lkw. Gleichzeitig wollte ein 59-jähriger Lkw-Fahrer vorbeifahren, blieb allerdings mit der rechten Seite seines Lkw-Aufbaues am geparkten Lkw hängen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000,- Euro.

Ortsschild in Rieneck umgefahren

Rieneck, Lkr. Main-Spessart. Am Samstag, im Zeitraum von 20.00 bis 20.30 Uhr, wurde das Ortsschild in Fahrtrichtung Schaippach umgefahren. Hierbei wurde das Standrohr komplett verbogen. Der Unfallverursacher flüchtete. Der Sachschaden wird auf ca. 180,- Euro beziffert.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise auf den Verursacher erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Meldungen der Polizeistation Gemünden

Spiegel an Postfahrzeug in Lohr abgefahren

Am Dienstagmorgen um 11.00 Uhr, wurde der linke Außenspiegel eines in der Ludwigstraße stehenden Postfahrzeuges, von einem bisher unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher setzte anschließend seine Fahrt in Richtung Innenstadt fort, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen.Am Postfahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,00 Euro.

Die Polizei bittet hierbei um Hinweise unter Tel. 09352/87410 oder per Email pp-ufr.lohr.pi(a)polizei.bayern.de