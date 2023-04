Annette Fröhlich neue Leiterin der Polizeiinspektion Karlstadt

Simone Schatz begann ihren dienstlichen Werdegang im März 2004 und sammelte ab 2006 erste Einsatzerfahrungen in der Einsatzhundertschaft bei der Bereitschaftspolizei in Würzburg. Ab dem Jahr 2008 leistete die heutige Polizeioberkommissarin dann in Unterfrankenunter anderem bei den ehemals Operativen Ergänzungsdiensten in Aschaffenburg, der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt und auch der Kriminalpolizei Dienst. Im Jahr 2018 absolvierte sie ein Studium an der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Sulzbach-Rosenberg und stieg 2020 in das Förderprogramm der unterfränkischen Polizei zum Aufstieg in die vierte Qualifikationsebene (ehemals höherer Dienst) ein.

Nach ihrem halbjährigen Einsatz als Dienststellenleiterin in Karlstadt wechselt die 40-Jährige im Mai ins Polizeipräsidium Würzburg, wo sie im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt wird. Rückblickend auf ihre Karlstädter Zeit sagt Simone Schatz: „Besonders aufgefallen ist mir die Kultur der gegenseitigen Unterstützung unter den Kolleginnen und Kollegen als auch die gelebte Zusammenarbeit mit den benachbarten Organisationen und Behörden. Diese tolle Dienststelle hier in Karlstadt zu leiten, hat mir sechs Monate große Freude bereitet, der Abschied fällt mir ehrlicherweise auch ein Stück weit schwer."

Polizeipräsident Detlev Tolle dankte der Interimsleiterin für ihren Einsatz in ihrer Karlstädter Zeit und wünschte ihr ebenso wie ihrer Nachfolgerin Annette Fröhlich viel Erfolg für ihren dienstlichen Werdegang: „Es freut mich, dass ich erstmals den Wechsel von einer Frau zu einer Frau an der Spitze einer Dienststelle hier bei uns in Unterfranken vornehmen konnte. Simone hat hier tolle Arbeit geleistet und ich wünsche ihr für die Zukunft nur das Beste auf ihrem weiteren Weg, der hoffentlich in der vierten Qualifikationsebene endet. Ebenso freut es mich, dass mit Annette eine absolute Wunschkandidatin zukünftig die Geschicke der Dienststelle leiten kann."

Annette Fröhlich ab Mai neue Dienststellenleiterin

Die 47-jährige Polizeihauptkommissarin ist ein Gewächs der Region. Die in Karlstadt geborene und im Landkreis Main-Spessart lebende Annette Fröhlich kehrt quasi zu ihren Wurzeln zurück. So hatte sie in der Karlstädter Inspektion bereits als Praktikantin ihre ersten polizeilichen Erfahrungen gesammelt, nachdem sie im Jahr 1992 ihren Dienst bei der Bereitschaftspolizei in Nürnberg begonnen hatte. 1995 verschlug es sie dann für insgesamt acht Jahre nach München, bevor ihr im Jahr 2003 über eine Zwischenstation bei der PI Aschaffenburg-Land die Rückkehr in die unterfränkische Heimat möglich war.

Aufgrund ihres großen Engagements gelang ihr 2005 dann der Aufstieg in die dritte Qualifikationsebene. In der Folge verrichtete die frisch gebackene Kommissarin bei mehreren Dienststellen im mainfränkischen Raum und im Polizeipräsidium Unterfranken ihren Dienst und empfahl sich für ihr neues Amt als Leiterin der Polizeiinspektion Karlstadt. Zuletzt war sie Leiterin der Polizeistation Gemünden.

Mit Blick auf die kommende Zeit als Dienststellenleiterin sagte Annette Fröhlich: „Man sagt immer, aller guten Dinge sind drei. Ich war in Karlstadt als Praktikantin, als Dienstgruppenleiterin und komme jetzt das dritte Mal zur Polizeiinspektion Karlstadt, nun als Dienststellenleiterin. Ich freue mich sehr auf die verantwortungsvolle Aufgabe und versichere Ihnen allen, stets offen für die Belange aller Bürgerinnen und Bürger sowie der Kolleginnen und Kollegen zu sein."

Jürgen Pfau, Polizeipräsidium Unterfranken