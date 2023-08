Anhänger mit Pferdezubehör gerät bei Stockstadt in Brand

Gegen 19.30 Uhr war der Fahrer eines Pferdetransporters samt Anhänger auf der B469 Richtung Obernburg unterwegs. Kurz vor der Abfahrt zur B26 hörten er und sein hinter ihm fahrender Begleiter einen lauten Knall. Beide Fahrzeuge verließen die B469 und fuhren auf der B26 in eine Haltebucht. Dort bemerkten sie, dass ein Reifen am Anhänger brannte. Geistesgegenwärtig koppelte der Fahrer das Zugfahrzeug, in dem Pferde transportiert wurden, ab und brachte es in Sicherheit.

Gleichzeitig halfen mehrere Ersthelfer den Anhänger abzuladen und nahmen eigene Löschversuche vor. Jedoch gelang es ihnen nicht das Feuer am Reifen endgültig zu löschen. Als die Feuerwehren aus Stockstadt und Großostheim eintrafen, griff das Feuer allmählich auf den Anhänger über. Die Einsatzkräfte konnte eine weitere Ausbreitung verhindern. Schnell hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht. Trotzdem dürfte sich der Schaden auf mehrere Tausend Euro summieren. Der Anhänger musste abgeschleppt werden. Während der Löscharbeiten war die B26 zwischen dem Kreisel Stockstadt und der Abfahrt Richtung Flugplatz Ringheim komplett gesperrt.

rah