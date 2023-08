Angetrunkener Radler stützt in Miltenberg und wird scher verletzt

Die Mitteilung über den Sturz des Mannes in der Mainstraße ging gegen etwa 08:15 Uhr ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang touchierte er mit seinem E-Bike einen Poller und stürzte in der Folge zu Boden. Der 47-Jährige, der ohne Helm unterwegs war, erlitt hierbei schwere Verletzungen. Nach einer Erstbehandlung durch den Rettungsdienst musste er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Eine Streife der Polizeiinspektion Miltenberg konnte während der ärztlichen Behandlung bei dem Mann Alkoholgeruch feststellen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von 1,1 Promille. Nach einer Blutentnahme wurde gegen den Radfahrer ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Präventionskampagne #KopfEntscheidung

Im Rahmen der Kampagne informiert die unterfränkische Polizei über die Gefahren im Straßenverkehr und gibt Tipps wie Radfahrer sicherer an das Ziel kommen. Ein wesentlicher Aspekt dabei ist der Fahrradhelm, der vor schweren Verletzungen schützen kann:

Die Bayerische Polizei - #KopfEntscheidung (bayern.de)

Zeugenaufrufe

ERLENBACH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Zwischen Freitag, 12:00 Uhr, und Samstag, 12:00 Uhr, wurde vor einem Wohnanwesen „Am Flürchen“ ein dort einbetonierter Sandstein durch ein Fahrzeug beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

