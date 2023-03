Amorbach: Einbrecher fliehen ohne Beute

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich der Einbruch zwischen 17.45 Uhr und 23.25 Uhr ereignet. Die Täter gelangte in die Erdgeschosswohnung in der Klostersteige, indem sie gewaltsam die Terrassentüre öffneten. Sie nutzten dabei offensichtlich die Abwesenheit der Bewohner aus. Glücklicherweise machten die Einbrecher keine Beute. Es könnte sein, dass sie gestört worden sind und die Flucht in unbekannte Richtung ergriffen haben.

Die Miltenberger Polizei führt die Ermittlungen in dem Fall und hofft dabei nun auch auf weitere Zeugenhinweise:

Wer hat am Freitagabend etwas Verdächtiges beobachtet, das mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnte?

Wer hat möglicherweise im Bereich der Klostersteige verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten?

Weiterer Zeugenaufruf der Polizei Miltenberg

AMORBACH. Auf dem LIDL-Parkplatz in der Straße "Krummwiese" kam es am Freitag zwischen 15 Uhr und 15.20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Offensichtlich beim Rangieren hat ein unbekanntes Fahrzeug einen geparkten, weißen Ford beschädigt.

Hinweise in beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

Diebstahl eines E-Ladegeräts aus Supermarkttoilette - Wer kann Hinweise geben?

KLEINWALLSTADT. Ein dreister Dieb hat im Laufe der Woche ein Ladegerät, für E-Akkus aus dem Sanitärbereich eines Supermarkts entwendet. Die Polizei Obernburg ermittelt und sucht mögliche Zeugen.

Der Diebstahl muss sich dem aktuellen Sachstand nach zwischen Dienstag, 13:00 Uhr, und Donnerstag, 18:00 Uhr, ereignet haben. Die Ladestation befand sich im Toilettenbereich des Verbrauchermarkts in der Frühlingstraße. Die Toiletten sind für Kunden und auch Personal zugänglich. Das Fehlen des Geräts ist den Mitarbeitern erst aufgefallen, als es hätte verwendet werden sollen. Das Ladegerät hat den Modellnamen "Quicky M" und findet auch bei elektrischen Rollstuhl-Akkus Verwendung.

Das Netzteil ist circa 20x20x6 cm groß, circa 1,5 kg schwer, hat einen Tragegriff und ein dreipoliges, rundes Stecksystem.

Geldbörsendiebstahl - Zeugen gesucht

KLEINWALLSTADT. Am Samstagmittag hat eine Unbekannte einen Geldbeutel aus einem Thai-Massagestudio gestohlen und ist im Anschluss geflüchtet. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Gegen 12.30 Uhr betrat die unbekannte Frau das Studio und verwickelte die anwesende Angestellte unter dem Vorwand einen Gutschein kaufen zu wollen in ein Gespräch. Angeblich wollte sie einen großen Geldschein in eine kleinere Stückelung wechseln lassen. Hierbei gelang es der Täterin schließlich, die Geldbörse der Frau an sich zu nehmen und anschließend den Verkaufsraum zu Fuß in unbekannte Richtung zu verlassen. Die Unbekannte kann nur vage beschrieben werden. Die Frau habe lange, glatte Haare gehabt, die zu einem Pferdeschwanz gebunden waren. Zudem habe sie nur schlecht Deutsch gesprochen.

Eine direkt nach Bekanntwerden des Vorfalls eingeleitet Fahndung der Obernburger Polizei verlief erfolglos. Die Ermittler suchen Zeugen, die Angaben zur Fluchtrichtung der Diebin oder einem möglichen Fluchtfahrzeug machen können.

Weiterer Zeugenaufrufe der Polizei Obernburg

KLEINWALLSTADT,. Am Samstagmorgen, zwischen 5.30 Uhr und 9 Uhr, hat ein Unbekannter ein Bierglas auf einen braunen BMW X1, der in einem Hof in der Mittleren Torstraße abgestellt war, geworfen. An dem Dach des Autos ist ein entsprechender Schaden entstanden.

Hinweise in allen Fällen nimmt die Polizeiinspektion Obernburg in beiden Fällen unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken