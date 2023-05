Ammoniak-Austritt in Karlsteiner Senioreneinrichtung

Gegen 10.30 Uhr war die Feuerwehr wegen des verdächtigen Geruchs in der Tagesstätte in der Straße Am Oberborn, in direkter Nachbarschaft zum Rathaus, alarmiert worden. Messungen der Einsatzkräfte bestätigten erhöhte Ammoniak-Werte in der Luft.

Nach ersten Erkenntnissen war der Stoff aus einem defekten Kühlschrank ausgetreten. Unter Atemschutz brachte ihn die Feuerwehr ins Freie. Anschließend kamen in den Räumen Hochdrucklüfter zum Einsatz..

Vorsorglich war die Tagesstätte geräumt worden. Mitarbeiter und Gäste wurden in ein benachbartes Gebäude gebracht: Ein Mitarbeiter klagte über Atemwegsreizungen, er wurde zur Abklärung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Nach der Belüftung konnten alle wieder in die Räume zurückkehren.

Ammoniak besteht aus Stickstoffverbindungen, ist ein farbloses Gas und riecht stechend. Wird es in geringer Konzentrationen eingeatmet, wirkt es reizend, bei hohen Konzentrationen ätzend, es besteht Lebensgefahr.

Ralf Hettler/Manuela Klebing