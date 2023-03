Alzenau: Trunkenheitsfahrt endet in Graben

Am Samstagmorgen entdeckte um 06:30 Uhr ein Autofahrer einen Audi, der am Kreisverkehr im Industriegebiet offensichtlich in den Graben neben der Fahrbahn gerutscht war und sich festgefahren hatte. Der Mann half der 40-Jährigen, die den Audi gefahren hat und verständigte auch die Polizei.

Die Beamten nahmen sich der Sache an und mussten dabei starken Alkoholgeruch bei der Fahrerin feststellen. Ein Vortest ergab einen Wert von rund drei Promille. In der Folge musste sie eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Polizisten stellten den Führerschein der Frau sicher.

Schäden sind bei dem Abkommen von der Fahrbahn nicht entstanden. Die Fahrerin blieb unverletzt. Das Auto musste dennoch aus dem Graben geborgen und abgeschleppt werden. Gegen die 40-Jährige wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Zeugenaufrufe der Polizei Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG. Am Freitag wurde in der Zeit zwischen 0.30 Uhr und 23.55 Uhr ein Brandmelder im Parkhaus in der Luitpoldstraße abgerissen. Der genaue Tatort liegt auf der fünften Parkebene.

ASCHAFFENBURG-DAMM. Zwischen Montag und Freitag wurde in der Mühlstraße, Höhe der 30er Hausnummern, ein schwarzes Trekkingrad der Marke Ortler gestohlen. Die Tatzeitraum lässt sich nicht weiter eingrenzen.

ASCHAFFENBURG-DAMM. Am Samstag wurden zwei gläserne Lampenschirme, die vor einem Haus im Schneidmühlweg, im Bereich der 60er Hausnummern, als Außenbeleuchtung angebracht waren, mutwillig beschädigt. Dem Sachstand nach lässt sich die Tatzeit auf circa 22 Uhr bestimmen. Eine Anwohnerin hatte entsprechende Geräusche wahrgenommen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

