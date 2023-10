Alzenau: Rollerfahrer ohne Helm und Schein unterwegs

Wie sich herausstellte war der junge Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Die Beamten befanden sich in der Nacht zum Sonntag, gegen 01:00 Uhr, im Sälzerweg und erblickten den 18-Jährigen auf seinem Motorroller. Dieser war hierbei im wahrsten Sinne des Wortes „oben ohne" unterwegs – er trug weder den vorgeschriebenen Helm, noch eine Oberbekleidung. Bei der anschließenden Kontrolle stellte die Streife fest, dass der Mann keinen Führerschein besitzt. Gegen den 18-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Zeugenaufrufe

MAINASCHAFF. Am Samstag, zwischen 12:30 und 14:15 Uhr, wurde auf dem Parkplatz am Restaurant „Zur Reiterstube" ein weißer Mazda angefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

KAHL. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Forststraße und der Hanauer Landstraße an insgesamt sieben geparkten Pkw die Scheiben eingeschlagen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.