Alkoholisiert mit dem E-Scooter unterwegs

Gegen 03.00 Uhr fuhr in der Juliuspromenade ein betrunkener E-Scooter-Fahrer. Hier lag die Alkoholisierung bei weit über 1,1 Promille. Der 19-jährige Schüler musste die Beamten auf die Dienststelle begleiten, eine Blutentnahme wurde angeordnet. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Verkehrsunfallflucht un Würzburg

WÜRZBURG/Innenstadt. Am Samstag, in der Zeit von 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr, wurde in der Rotkreuzstraße ein ordnungsgemäß geparkter Pkw BMW auf der Beifahrerseite stark beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4000 Euro.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel. 0931/457-2230 zu melden.

Meldungen der polizeiinspektion Würzburg Stadt