Alarm: 500 Gäste müssen Würzburger Club räumen

Mitarbeiter des Clubs am Oskar-Laredo-Platz bemerkten einen piepsenden Alarm. Sie riefen die Feuerwehr und räumten den gesamten Club mit circa 500 Gästen. Die Feuerwehr öffnete einen Kellerraum und stellte dort einen erhöhten Wert von Kältemittel fest. Bislang ist unklar, wo das Kältemittel austrat. Dieses gelang jedoch nicht in den Club und es wurde auch niemand verletzt, so die Polizei..

Der Clubbetrieb wurde nach dem zweistündigen Einsatz nicht wieder aufgenommen. Eine Kältemittelfirma muss nun prüfen, wo das Mittel austrat. Wann der Club wieder eröffnet, entscheidet der Besitzer. Während des Einsatzes waren circa 20 Mann der Berufsfeuerwehr Würzburg, die Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte mit circa 10 Mann, zwei Rettungswagen, vier Mitarbeiter der Mainfrankennetze und eine Streife der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt im Einsatz.

Pressemeldung der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt