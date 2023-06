Die Po­li­zei hat am Mon­tag in Wörth, Er­len­bach und El­sen­feld mit Fly­ern auf die Aus­strah­lung der nächs­ten Fol­ge "Ak­ten­zei­chen XY ... un­ge­löst" hin­ge­wie­sen. In der ZDF-Sen­dung geht es am 14. Ju­ni un­ter an­de­rem um den Fall Klaus Ber­nin­ger. Die Lei­che des Bäcker­leh­rlings war 1990 in Wörth ge­fun­den wor­den. Seit 2022 er­mit­telt die Po­li­zei wie­der.