Ahorn: Mann bei Unfall mit Traktor lebensgefährlich verletzt

Der junge Mann war gegen 22.15 Uhr auf der Kreisstraße 2885 von Schillingstadt in Richtung Angeltürn unterwegs. Im Bereich der dortigen Steigung und einer Rechtskurve fuhr ein Traktor vor ihm in dieselbe Richtung. Vermutlich erkannte das der 25-Jährige zu spät. Ein Versuch nach links auszuweichen misslang und der BMW fuhr in die Hinterachse des landwirtschaftlichen Fahrzeugs, wodurch der Traktor angehoben und nach rechts abgewiesen wurde. Dieser drehte sich um 180 Grad und kam seitlich liegend im Grünstreifen zum Stehen. Der 57-jährige Fahrer des Traktors wurde durch die Wucht des Aufpralls vom Traktor geschleudert und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Er wurde aufgrund der Schwere seiner Verletzungen mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Amarok macht sich selbständig

Tauberbischofsheim. Vermutlich weil an einem VW Amarok die Handbremse nicht richtig angezogen und kein Gang eingelegt war, machte sich der Pkw am Mittwochabend in Tauberbischofsheim selbständig. Der Pick-Up stand auf einem Anwesen in der Külsheimer Straße in erhöhter Lage. Gegen 17.30 Uhr setzte sich das Gefährt in Bewegung und rollte rückwärts die Grundstückszufahrt herunter. Dort setzte das Auto seine Fahrt über eine Böschung fort und durchbrach ein Metallgeländer. Anschließend stürzte der VW über eine rund einen Meter hohe Mauer auf den Gehweg. Dem noch nicht genug, rollte das Fahrzeug weiterhin rückwärts quer auf die Fahrbahn. Dort kam der VW aufgrund eines leicht erhöhten Fahrbahnrandes zum Stehen. Da der Eigentümer nicht erreicht werden konnte, musste das Fahrzeug abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Verletzt wurde niemand.

Von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Buchen. Zwei leicht verletzte Personen und rund 5.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend auf der Landesstraße 582 bei Buchen. Eine 19-Jährige befuhr mit ihrem Opel Agila die Landesstraße zwischen Eberstadt und Buchen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die junge Frau mit dem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet ins Schleudern. Nachdem das Fahrzeug die Gegenfahrbahn querte, fuhr dieses unkontrolliert nach rechts und überschlug sich abseits der Fahrbahn. Das Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Die 19-jährige Fahrerin und ihre 14-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen und mussten durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Fußgänger angefahren und weitergefahren - Zeugen gesucht

Hardheim. Ein Unbekannter fuhr mit seinem Auto am Mittwochmorgen einen Fußgänger in Hardheim an und fuhr anschließend weiter. Zwischen 6 Uhr und 6.40 Uhr war der Mann mit seinem Wagen auf der Walldürner Straße unterwegs. An dem dortigen Fußgängerüberweg übersah er vermutlich den querenden 31-Jährigen und fuhr ihn mit der rechten vorderen Fahrzeugfront an. Dier Fußgänger wurde aufgeladen und fiel anschließend zu Boden. Nach einem kurzen Gespräch zwischen dem 31-Jährigen und dem Autofahrer fuhr der Unbekannte mit seinem Fahrzeug weiter. Der Fußgänger erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wird der unbekannte Autofahrer gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden. Zeugen des Vorfalls werden ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Polizeimeldungen aus dem Main-Tauber-Kreis