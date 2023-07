Ahorn: Aquaplaningunfall auf A81 - Zwei Schwerverletzte

Als er bei Starkregen von der linken auf die rechte Fahrspur wechselte, um einen 58-Jährigen mit seinem Renault zu überholen, brach der BMW aus und schleuderte gegen den Renault. Durch den Zusammenprall kamen beide Autos von der Fahrbahn ab und überschlugen sich im Grünstreifen. Sowohl der BMW- als auch der Renault-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand circa 65.000 Euro Sachschaden.

Wertheim : Verkehrsunfallfluchten - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person verursachte am Samstagnachmittag einen Verkehrsunfall in Wertheim und fuhr anschließend weiter. Zwischen 13 Uhr und 15 Uhr stand der Maybach 57 S innerhalb einer Parkfläche des Autohofes an der Autobahn 3. Die unbekannte Person touchierte mit ihrem Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Wagen. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro.

Bei einer weiteren Verkehrsunfallflucht verursachte eine unbekannte Person circa 2.500 Euro Sachschaden. Der Fahrer oder die Fahrerin prallte vermutlich beim Rangieren gegen einen auf dem Tauberparkplatz in Wertheim geparkten VW Polo. Dieser wurde dort gegen 12.50 Uhr ordnungsgemäß abgestellt. Als die Besitzerin gegen 16.10 Uhr zurück zu ihrem Wagen kam, stellte sie die Beschädigungen fest.

Zeugen, die Angaben zu den Unfallfluchten machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 09341 810, zu melden.

Lauda-Königshofen : In Arztpraxis eingebrochen - Zeugen gesucht

Einbrecher verschafften sich vergangenes Wochenende unbemerkt Zutritt zu einer Arztpraxis in Lauda-Königshofen. Zwischen Samstag um 15.15 Uhr und Sonntag um 15.20 Uhr begaben sich die Unbekannten zu dem Gebäude im I-Park und brachen in die Räumlichkeiten der Praxis ein. Im Inneren durchsuchten sie das Inventar und nahmen mehrere Tablets und Bargeld mit. Der Sachschaden wird auf einen hohen fünfstelligen Eurobetrag beziffert.

Der Polizeiposten Lauda hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch oder den Einbrechern machen können, sich unter der Telefonnummer 09343 62130 zu melden.

A81 / Grünsfeld: Mit 80 km/h zu schnell unterwegs

Ein 22-Jähriger hatte es am Freitagmorgen offensichtlich eilig als er doppelt so schnell als erlaubt über die Autobahn fuhr. Der Mann war mit seinem Mercedes gegen 7 Uhr zwischen der Anschlussstelle Tauberbischofsheim und der Bayerischen Landesgrenze unterwegs. Hierbei wurde der mit 16o Stundenkilometern gelasert. Aufgrund des Regens und der spritzenden Gischt waren in diesem Bereich maximal 80 Stundenkilometer erlaubt. Der 22-Jährige muss nun mit einem Bußgeld, Punkten im Fahreignungsregister und Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis rechnen.

Bad Mergentheim: Fahrzeug angefahren und geflohen - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person verursachte am Samstagnachmittag einen Verkehrsunfall in Bad Mergentheim und fuhr anschließend weiter. Zwischen 14 Uhr und 16.20 Uhr stand ein Fiat 500 auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufscenters in der Johann-Hammer-Straße. Die unbekannte Person touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit ihrem Fahrzeug den Wagen. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon.

Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro.

Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

