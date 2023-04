Achtung: Trickbetrüger geben sich als Staatsanwalt und Polizist aus

Ein Senior aus Altenhaßlau wurde am Dienstagnachmittag Opfer von Trickbetrügern und übergab Bargeld und Schmuck an einen angeblichen Polizeibeamten. Der Senior erhielt zunächst einen Anruf von einem vermeintlichen "Staatsanwalt Schwarz", der ihm von Einbrüchen in dem Wohngebiet erzählte.Daher solle er seine Wertsachen zur Sicherungsverwahrung der Polizei übergeben. Kurz vor 15 Uhr erschien schließlich wie vereinbart der Abholer und gab sich als Polizist aus. Der Rentner übergab in gutem Glauben dem etwa 20 Jahre alten Täter mit Dreitagbart eine braune Tasche mit Wertsachen im Bereich der Wildhausstraße.

Der Unbekannte trug eine blaue Jeans und eine dunkle Basecap. Die Kriminalpolizei sucht Anwohner oder Passanten, die Beobachtungen gemacht haben: Wer hat in der Wildhausstraße Fahrzeuge beobachtet, in denen verdächtige Personen saßen und wer hat den beschriebenen Geldabholer gesehen? Die Kripo ist für Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123 zu erreichen.

Apfelbaum in Großkrotzenburg angezündet

Großkrotzenburg. Auf einer Obstwiese nahe der Taunusstraße (60er-Hausnummern) haben Unbekannte einen alleinstehenden Apfelbaum offensichtlich in Brand gesetzt. Ein Zeuge hatte die Polizei am Dienstagabend kurz nach 23 Uhr über den Brand informiert. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte den Apfelbaum zeitnah ab. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Bauschutt auf Rastanlage Mainhausen entsorgt

Mainhausen. Wegen des Verdachts des unerlaubten Umgangs mit Abfällen ermittelt die Kriminalpolizei in Offenbach derzeit, nachdem ein Nissan-Fahrer am Dienstagvormittag Bauschutt auf der Rastanlage Mainhausen an der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Frankfurt entsorgt hatte. Ein Zeuge hatte die Entsorgung des Materials beobachtet, das Kennzeichen des Wagens, der in Richtung Frankfurt davonfuhr, notiert und die Polizeiautobahnstation informiert. Eine Streife machte sich vor Ort ein Bild von dem entsorgten Müll, informierten die Stadt und nahmen eine Strafanzeige auf. Mitarbeiter des Bereichs Abfallwirtschaft der Gemeinde Mainhausen nahmen sich im Anschluss der entsorgten Platten, die ersten Erkenntnissen zufolge asbesthaltig sein könnten, an. Weitere Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

Einbruch in Hanauer Ladengeschäft

Hanau. Unbekannte brachen in der Nacht zum Dienstag in ein Geschäft in der Schnurstraße (20er-Hausnummern) ein. Zwischen 19 und 9.15 Uhr öffneten die Einbrecher zunächst gewaltsam eine Tür und gelangten in den Verkaufsraum. Dort nahmen sie unter anderem Mobiltelefone, Kopfhörer sowie Bargeld mit. Der Wert der Beute wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Kripo Hanau nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

Baucontainer in Großauheim aufgebrochen und Arbeitsmaschinen entwendet

Hanau-Großauheim. In der Nacht zum Montag waren Baustellendiebe in der Maria-Montessori-Allee zugange, brachen sechs Baustellencontainer auf und entwendeten Arbeitsmaschinen. Die Tat ereignete sich zwischen Montagabend, 18 Uhr und Dienstagmorgen, 6 Uhr. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport nutzten. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

Meldungen des Polizeipräsidiums Südosthessen