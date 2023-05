Acht Fahrzeuge in Hösbach verkratzt: Polizei sucht Zeugen

Am Sonntag, in der Zeit von 9.30 Uhr bis 18 Uhr, hat der Unbekannte dem Sachstand nach insgesamt acht Fahrzeuge beschädigt. Die Fahrzeuge waren am Straßenrand im Bereich der einstelligen Hausnummern geparkt und wiesen nunmehr teils flächige Kratzspuren auf. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei mehreren tausend Euro.

Wer im fraglichen Zeitraum eine oder mehrere verdächtige Personen festgestellt hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Katalysator entwendet – Wer hat Verdächtiges beobachtet

ASCHAFFENBURG. Im Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagvormittag entwendeten bislang unbekannte Täter den Katalysator von einem Pkw. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zwischen Samstagabend ab 20.30 Uhr, und Sonntagvormittag, um 11 Uhr, haben bislang unbekannte Täter den Katalysator eines Opel Corsa gewaltsam entfernt und entwendet. Der Opel war zu dieser Zeit in der Hartmannstraße am Fahrbahnrand abgestellt. Der entstandene Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei mehreren hundert Euro.

Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden.



Weitere Zeugenaufrufe



ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Samstagnachmittag, zwischen 13.30 Uhr und 15 Uhr, wurde ein silberfarbener VW Golf beschädigt. Der VW war zu dieser Zeit im Einfahrtsbereich des Kundenparkplatzes eines Verbrauchermarktes in der Horchstraße abgestellt.

MAINASCHAFF. Am Samstag, zwischen 10 Uhr und 16.30 Uhr, wurde ein grauer Opel Astra beschädigt. Das Fahrzeug war im Bereich des Hochhauses in der Mainparkstraße 5 abgestellt.

Hinweise in allen Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken