Acht Bus-Fahrgäste bei Unfallflucht in Hanau verletzt

Dieser war gegen 16.50 Uhr mit seinem Ford auf der Eberhardstraße in Richtung Nordstraße unterwegs. An der dortigen Kreuzung soll er anschließend die Vorfahrt des in Richtung Freiheitsplatz fahrenden Linienbusses missachtet haben, sodass der 30-jährige Busfahrer stark bremsen musste, wodurch ein Zusammenstoß beider Fahrzeuge verhindert werden konnte.

Acht Fahrgäste im Alter von 19 bis 68 Jahren (sieben Frauen und ein Mann) erlitten durch das Bremsmanöver teils schwere Verletzungen in Form von Prellungen und Schnittwunden, unter anderem aufgrund einer gebrochenen Trennscheibe im Innenraum des Busses. Sieben von ihnen wurden zwecks weiterer Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Der 35-Jährige soll mit seinem blauen Transit anschließend zunächst in Richtung "Im Schlosshof" davongefahren sein, er kam jedoch kurz darauf zurück. Trotz seiner Rückkehr zur Unfallstelle wird gegen den Hammersbacher nun wegen Verdachts der Unfallflucht ermittelt.

Die Unfallfluchtermittler suchen nun weitere Unfallzeugen, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Meldung des Polizeipräsidiums Südosthessen