Die Folgen zweier schwerer Unfälle auf der A3 bei Bessenbach und Aschaffenburg forderte von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen knapp 100 Rettungskräfte, Feuerwehrleute und Polizisten. Überdies war die Autobahn in Richtung Würzburg bis 5 Uhr Donnerstagmorgen voll gesperrt.

Die lange Sperrung mit kilometerlangen Staus und völlig überlasteten Umleitungsstrecken hatte vor allem den Grund: ein kaputter Rettungshubschrauber. Der war nach dem zweiten Unfall auf der A3 gelandet. Ein anschließend ebenfalls zur Unfallstelle eilender Feuerwehrwagen touchierte und beschädigte dadurch einen Rotor des in der Wetterau stationierten Rettungshubschraubers »Christoph Mittelhessen«. Danach war ein Flug nicht mehr möglich. Fachleute rückten an, zerlegten das Fluggerät teilweise, um es dann auf einem Tieflader abtransportieren zu können. Polizeisprecher Maximilian Basser beziffert den Schaden auf rund 250.000 Euro.

Den Rettungshubschrauber angefordert hatte die Leitstelle nach einem Unfall gegen 20.30 Uhr zwischen dem Parkplatz Strietwald und der Anschlussstelle Aschaffenburg-Ost. Nach Angaben der Polizei war dort ein Tanklaster im Stauende auf einen stehenden Laster gekracht. Der Aufprall war derart heftig, dass der Tanklasterfahrer in seiner Kabine eingeklemmt wurde. »Es war sofort ersichtlich, dass es um jede Sekunde geht«, beschreibt Einsatzleiter Claus Ulrich von der Feuerwehr Aschaffenburg die Situation.

Polizeisprecher Basser zur Unfallserie auf A3

Sehr schnell habe der Notarzt dann jedoch signalisiert, dass für den 51 Jahre alten Fahrer jede Hilfe zu spät kommt. Vor seiner Bergung stellte die Feuerwehr erst eine Blickschutzwand auf. Später parkten sie einen Lastwagen davor, um die Szenerie vor Gaffern zu schützen. Aus Sicht des Einsatzleiters war es ein Glück, dass der Lastzug leer war. »Wir haben natürlich sofort die Ladung kontrolliert, um eine Gefährdung für die Einsatzkräfte auszuschließen«, spielt Ulrich auf eine mögliche Explosionsgefahr und das entsprechende Verhalten an.

Zu dem Stau auf der A3 war es gekommen, weil rund eine Stunde zuvor nahe der Anschlussstelle Bessenbach/Waldaschaff ein Audi in einen Volvo gekracht war. Der Volvo-Fahrer hatte bei einem Wechsel der Fahrspur offenbar den von hinten heranfahrenden Audi übersehen, vermutet die Polizei. Der Audi überschlug sich mehrfach und geriet in Brand. Ersthelfern gelang es jedoch zuvor, den Fahrer aus seinem Wagen zu befreien. Ein Rettungshubschrauber flog den Schwerverletzten in eine Klinik. Der Volvo-Fahrer erlitt leichtere Blessuren. Er wurde ebenso wie zwei Ersthelferinnen, die leichte Rauchvergiftungen erlitten, in Krankenhäuser eingeliefert.

Zwei Unfälle auf A3 - Lasterfahrer stirbt

Manche Rettungskräfte eilten ohne Pause von dem Unfall mit dem Audi zu dem Unfall mit dem Tanklaster. Dass es dort dann zu dem Unfall mit dem anderen Rettungshubschrauber kam bezeichnete Kreisbrandrat Frank Wissel gegenüber unserer Redaktion als »sehr unglücklich«. Feuerwehreinsatzleiter Ulrich beschreibt: »Das Eintreffen des Hubschraubers und Nachrücken der Kräfte aus Hösbach hat sich überschnitten.« Er macht dem Fahrer, der wohl mit seinem Feuerwehrwagen den Rotor erwischt hatte, keinen Vorwurf. Ulrich will sich nicht ausdenken was passiert wäre, wenn der Helikopter einen Schwerverletzten noch hätte ins Krankenhaus bringen müssen, jedoch nicht hätte starten können.

Das unterstreicht auch Pressesprecherin Saskia Schimpf von der Johanniter Luftrettung. Zum Schaden macht sie keine Angaben. »Es kommt heute ein Mitarbeiter von Airbus in die Werft und begutachtet den Hubschrauber«, erklärt sie. Dann werde sich zeigen, ob der Rotor beschädigt ist oder auch Teile des Antriebes.

Auf die Einsatzfähigkeit wirke sich der Ausfall nicht aus, »wir haben Ersatzmaschinen«. Diese sind laut Schimpf schon alleine dann notwendig, wenn die Hubschrauber regelmäßig gewartet werden müssen. »Es tut mir für den Feuerwehrmann fürchterlich leid«, kommentiert sie den Anstoß an den Rotor. Das Blatt habe eine Länge von immerhin sechs Metern, entsprechend habe er wohl die Ausmaße falsch eingeschätzt.

RALPH BAUER