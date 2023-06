88-jähriger Radfahrer nach Sturz schwer verletzt

Am Ende der Brücke bog die Gruppe nach rechts ab, um auf den Radweg in Richtung Main abzufahren. Hierbei verlor der Radfahrer in der scharfen Kurve das Gleichgewicht und stürzte. Er kam schwer verletzt ins mit einem Rettungswagen in das Klinikum nach Lohr. Ein Helm, der schwerer Folgen hätte verhindern können, wurde nicht getragen.



Straßenlaterne beschädigt

Neuendorf. Im Zeitraum der vergangenen Woche wurde eine Straßenlaterne in der Nantenbacher Straße in Neuendorf durch einen Unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 2.500,00 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lohr a. Main in Verbindung zu setzten.

Erreichbarkeit für Zeugenaufrufe 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de



Verletzter Turmfalke aufgefunden

Lohr. Am Samstagabend konnte durch einen Passanten im Lohrer Stadtteil Sendelbach ein verletzter Turmfalke aufgefunden werden. Das Tier hatte sich den Flügel gebrochen. Eine Streifenbesatzung der Polizei Lohr a. Main nahm den Vogel in Obhut und überbrachte ihn zur Versorgung in eine Falknerei nach Marktheidenfeld.



Originalmeldung der Polizei Lohr

Angeln ohne jegliche Erlaubnis

Himmelstadt. Am Samstag gegen 20:00 Uhr wurden am Main in Himmelstadt zwei Angler von dem zusta?ndigen Fischereiaufseher kontrolliert. Da die beiden ausla?ndischen Ma?nner keine Kenntnis davon hatten, dass man sich fu?r das Angeln in Deutschland die erforderlichen Dokumente einholen muss, erwartet sie nun eine Anzeige wegen Fischwilderei.

Mitfahrer auf Gu?terzug festgestellt

Karlstadt. Am Samstag gegen 13:45 Uhr wurde durch einen aufmerksamen Bu?rger eine Person, welche sich auf einem Gu?terzug befand, mitge- teilt. Der Gu?terzug wurde daraufhin in Karlstadt angehalten und der 24-Ja?hrige Mann wurde schlafend zwischen zwei Containern angetroffen. Nach eigener Aussage wu?rde er nur u?ber geringe finanzielle Mittel verfu?gen, weshalb er den Gu?terzug als Befo?rderungsmittel in den Norden wa?hlte. Nachdem ihm die Weiterfahrt mit dem Gu?- terzug untersagt wurde, konnte bei dem Mann noch eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden. Der 24-Ja?hrige machte sich anschließend mit den klassischen o?ffentlichen Verkehrsmitteln auf den Weg zu seinem Zielort.

Bei Holzarbeiten verletzt

Zellingen. Am Samstagmorgen verletzte sich ein 55-ja?hriger Mann bei dem Versuch einen Stamm zu bewegen am Bein. Er fu?hrte in einem Wald- gebiet in Zellingen alleine Holzarbeiten durch. Nachdem er selbst den Rettungsdienst versta?ndigte, konnte seine genaue Position jedoch nicht sofort ausfindig gemacht werden. Schließlich wurde er durch die ebenfalls eingesetzte FFW Zellingen in un- wegsamem Gela?nde aufgefunden, weshalb die versta?ndigte Bergwacht mit der Ber- gung des Mannes betraut wurde. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus ver- bracht um die Verletzung versorgen zu lassen.

Originalmeldungen der Polizei Karlstadt

Im Schwimmbad bestohlen

Lengfurt. Am Samstagnachmittag befand sich eine 20-Jährige im Lengfurter Waldbad. Im Zeitraum von 16 bis 17:15 Uhr wurde sie dort Opfer eines Diebstahls. Im Bereich der Liegewiese wurden aus ihrem abgestellten Rucksack ein Apple iPhone 13, Apple Airpods, ein BMW Fahrzeugschlüssel, eine Sonnenbrille und ca. 60 Euro Bargeld aus der Geldbörse entwendet.







Schaufensterscheibe beschädigt

Marktheidenfeld. Am Samstagabend wurde gegen 23:30 Uhr während dem Marktheidenfelder Stadtfest eine Schaufensterscheibe in der Herrngasse beschädigt. Durch Zeugen konnte noch ein männlicher Tatverdächtiger gesehen werden, dieser wurde wie folgt beschrieben: Alter etwa Anfang 20, schlank, 180-190cm groß, kurze dunkle Haare, dunkle Hose, weißes T-Shirt, Umhängetasche. Der junge Mann war in Begleitung einer jungen Frau ähnlichen Alters bekleidet mit einem kurzen schwarzen Kleid. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich,

Hinweise bitte an die Polizei Marktheidenfeld Tel.: 09391-9841-0

Originalmeldung der Polizei Marktheidenfeld