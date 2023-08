83-Jähriger aus Offenbach vermisst

Wo ist Dr. Rainer Bussian aus Offenbach? Das fragt derzeit die Kripo in Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 83-Jährigen. Der Vermisste wurde zuletzt am Sonntag, gegen 12 Uhr, an seiner Wohnanschrift in der Tulpenstraße gesehen. Herr Dr. Bussian ist 1,85 Meter groß und hat eine schlanke Statur sowie graue Haare. Bekleidet ist er mit einer grauen Weste mit vielen Taschen und einer beigefarbenen Hose. Auffällig sind seine gebückte Haltung sowie sein langsames Gehtempo.

Der Vermisste ist dringend auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen und könnte sich in einem hilflosen Zustand befinden. Wer Herrn Dr. Bussian gesehen hat oder Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, die Kripo Offenbach (069 8098-1234) oder jede andere Polizeidienststelle zu informieren.