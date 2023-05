83-Jährige stürzt in Großwelzheim von Krankenfahrstuhl

Zwei Frauen haben gegen 14:50 Uhr eine 86-Jährige auf dem Boden des Gehwegs in der Spessartstraße liegen sehen. Die Dame war offensichtlich aus ihrem elektrischen Rollstuhl gestürzt und hatte sich im Gesicht verletzt. Die Rentnerin war ansprechbar und wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Ob die Frau alleinbeteiligt aus dem Krankenfahrstuhl gefallen ist, ist Gegenstand der nun laufenden Unfallermittlungen der Polizei Alzenau.

Wer das Geschehen möglicherweise beobachtet hat, wird gebeten sich unter Tel. 060203/944-0 bei der Polizeiinspektion Alzenau zu melden.

Zeugenaufrufe

GROSSOSTHEIM-WENIGUMSTADT LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt am Mittwoch und Donnerstag, 04:45 Uhr, wurde ein Lichtmast in der Biebigheimer Straße offensichtlich mutwillig beschädigt.

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Samstag, 14:00 Uhr, und Montag, 20:00 Uhr, wurde ein schwarzer Skoda Oktavia bei einer Unfallflucht beschädigt. Das Auto stand in der Josef-Hepp-Straße und hat nun einen Schaden an der hinteren Stoßstange.

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Zeitraum zwischen Dienstag, 18:00 Uhr, und Mittwoch, 07:20 Uhr, hat ein Unbekannter die Fahrradleuchte von einem Fahrrad in der Behringstraße im Hof der Hausnummer 104 gestohlen.

GROSSOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Sonntag, 12:00 Uhr, und Dienstag, 07:00 Uhr, hat ein Unbekannter an drei Pkw jeweils einen Reifen plattgestochen. Die Fahrzeuge standen in unmittelbarer Nähe zueinander in der Sudetenstraße.

MESPELBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG. Von Dienstagabend, 17:00 Uhr, auf Mittwochmorgen, 09:40 Uhr, wurde die hintere Fensterscheibe eines schwarzen VW Golf eingeschlagen. Entwendet wurde nichts. Das Auto stand in der Zeit in der Hauptstraße.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

ALZENAU-HÖRSTEIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Freitag, 17:00 Uhr, und Samstag, 14:00 Uhr, wurde ein Hinterreifen eines schwarzen Pkw der Marke BMW offensichtlich mutwillig mit einem scharfen Gegenstand beschädigt. Das Auto war im relevanten Zeitraum in einem Hof in der Haubühlstraße abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

