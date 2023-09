81-Jährige fährt auf parkendes Auto auf

Durch den Zusammenstoß kippte das Fahrzeug der Unfallverursacherin nach rechts um und kam auf der Seite zum Liegen. Durch die freiwillige Feuerwehr Kreuzwertheim wurde die Dame aus dem Pkw herausgeschnitten und nach anschließender Behandlung leicht verletzt mit dem Hubschrauber zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.

Fahrt mit zu schnellem Kleinkraftrad

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart. Am frühen Samstagabend wurde ein 15-jähriger Kleinkraftradfahrer einer Kontrolle unterzogen. Der Jugendliche verfügte über eine Mofa-Prüfbescheinigung. Hiermit ist es ihm erlaubt, Kleinkrafträder mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h zu führen. Das Gefährt - welches er nutzte - fuhr jedoch schneller als die erlaubte Geschwindigkeit. Die Erziehungsberechtigten wurden über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Es wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Telefonverteilerkasten beschädigt

Steinfeld-Hausen. In der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen wurde in Hausen ein Verteilerkasten von bisher unbekanntem Fahrzeugführer angefahren und beschädigt. Da der Verteilerkasten in Verlängerung der Raiffeisenstraße auf einem Feldweg steht, wird davon ausgegangen, dass ein landwirtschaftliches Fahrzeug am Verteilerkasten hängen geblieben ist und diesen beschädigt hat. Am Verteilerkasten entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000,00 Euro.

Die Polizei bittet hierbei um Hinweise, die zur Ermittlung des Verursachers führen unter Tel. 09352/87410 .

E-Scooter-Fahrer augenscheinlich unter Drogeneinfluss

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. Am Samstag um 16:50 Uhr fiel einer Streifenbesat-zung der Polizei Karlstadt in der Würzburger Straße ein Elektro-Scooter auf. Das Fahrzeug wurde angehalten und der Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten Verdachtsmomente fest, die auf einen Drogenkonsum vor Fahrtantritt schließen ließen. Das Fahrzeug wurde verkehrssicher abgestellt und der 47-jährige Fahrzeugführer musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr in einem Strafverfahren verantworten.

Stromverteilerkasten beschädigt

Eußenheim, OT Aschfeld, Lkr. Main-Spessart. In den Mittagsstunden des Sams- tags beschädigte ein Landwirt einen Stromverteilerkasten auf einem Flurweg. Beim Wenden auf seinem Feld touchierte ein 29-jähriger Traktorfahrer mit dem Anbaugerät seines landwirtschaftlichen Fahrzeugs einen Kunststoffverteilerkasten und riss diesen aus der Verankerung. Ein vor Ort gerufener Techniker bezifferte den Schaden auf ungefähr 1000,- Euro.

Graffiti an Pumpenhaus der Kläranlage

Thüngen, Lkr. Main-Spessart. Im Zeitraum von Mittwoch bis Samstag wurde durch einen bislang unbekannten Täter eine Außenwand am Pumpenhaus der Kläranlage Thüngen in der Verlängerung der Bahnhofstraße mittels Graffiti beschmiert. Es wur- den unter anderem die Schriftzüge „DOPE“ und „YEET“ angebracht. Dem Markt Thüngen entstand hierdurch ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Hinweise zur Sachbeschädigung werden bei der Polizei Karlstadt unter der Rufnum- mer 09353/9741-0 entgegengenommen.

Originalmeldungen der Polizei