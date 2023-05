76-Jähriger in Schöneck vermisst - Suche mit Hubschrauber

Herr Schäfer wurde heute Morgen (25. Mai 2023), gegen 5 Uhr, zuletzt in der Vilbeler Straße in Schöneck gesehen. Der Vermisste könnte sich in einem hilflosen Zustand befinden. Ersten Erkenntnissen zufolge ist Herr Schäfer mit einem grauen VW T6, an dem MKK-Kennzeichen mit der Ziffernfolge 107 angebracht sind, unterwegs.

Vermisster: Heinz Dieter Schäfer

Im Rahmen der derzeit stattfindenden Suchaktion ist auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz, meldet die Polizei.

Meldung des Polizeipräsidiums Südosthessen