70-Jähriger bei Frontalzusammenstoß in Hösbach verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Hösbach wurde ein Mann leicht verletzt.

Ungeklärt ist bisher die Schuldfrage bei einem Verkehrsunfall am Hösbacher Stachus am Dienstagmorgen. Kurz nach 8.30 Uhr bog ein 54Jahre alte Sattelzugfahrer von der B26 von Sailauf kommend nach links in Richtung Hösbach Bahnhof ab. Zeitgleich wollte ein 70-jähriger Toyota-Fahrer von Hösbach kommend Richtung Laufach fahren. Einer der beiden fuhr vermutlich bei Rotlicht auf die Kreuzung.

Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich frontal. Hierbei wurde der Toyotafahrer leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehr Hösbach sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn. Während de Laster seine Fahrt noch eigenständig fortsetzen konnte, entstand am Toyota wirtschaftlicher Totalschaden. Dieser misse abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich wohl auf mehr als 10.000 Euro.

Zeugen gesucht

Die Polizei bittet eventuelle Unfallzeugen, sich unter der Telefonnummer 06021- 8570 mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

rah