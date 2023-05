65-jähriger Motorradfahrer stirbt nach unfall bei Erlsensee

Zeugenangaben zufolge war der 65-Jährige offenbar mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs, als er an der A66-Anschlussstelle Erlensee die Kontrolle über seine Maschine verlor.

Motorradfahrer und Sozia schwer verletzt: Unfallbeteiligter lief davon

Hanau. (fg) Schwerer Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in Hanau auf der Landesstraße 3308 in Höhe des Parkplatzes "Limes Rundwanderweg": Ein 40 Jahre alter Motorradfahrer zog sich dabei schwerwiegende Verletzungen zu; ein Transport mit einem bereits gelandeten Rettungshubschrauber schien aufgrund des Verletzungsbildes zu riskant, weshalb der Hanauer mit einem Rettungswagen in die Klinik gebracht wurde. Auch seine 33-jährige Begleiterin kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Motorradfahrer mit seiner Sozia gegen 15.30 Uhr auf der Landesstraße 3308 in Richtung Neuwirtshaus unterwegs. Laut eines Zeugen, der ebenfalls die Landesstraße 3308 in Richtung Neuwirtshaus befuhr, beabsichtigte ein vor ihm fahrender Ford-Lenker nach links auf den Parkplatz "Limes Rundwanderweg" einzufahren. Noch während des Abbiegevorganges habe der Fahrer der Harley-Davidson zum Überholen angesetzt. Hierbei übersah der Motorradfahrer offenbar den abbiegenden Ford und prallte in die linke Fahrzeugseite des Wagens.

Infolgedessen stürzten der 40-Jährige und die 33 Jahre alte Begleiterin vom Motorrad und verletzten sich schwer. Der Ford kam durch den Zusammenstoß von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Findling, der sich neben der Zufahrt zum Parkplatz befindet. Anschließend stieg der Ford-Fahrer aus dem beschädigten Auto aus und soll zu Fuß in Richtung Neuwirtshaus davongelaufen sein. Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich bei dem Fahrer des Fords um einen 36 Jahre alten Mann aus Frankfurt; offenbar besitzt der Wagen keinen Versicherungsschutz.

Zudem soll der 36-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besitzen. Die intensiven Ermittlungen zum Unfallbeteiligten dauern derzeit noch an.

Ein Gutachter, der zur Unfallstelle hinzugezogen wurde, soll nun den genauen Unfallhergang klären. Zu diesem Zweck wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hanau auch die beteiligten Fahrzeuge sichergestellt.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 31.000 Euro.

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe suchen nun nach weiteren Zeugen und bitten diese, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Garage mit Hakenkreuzen besprüht

Gelnhausen. (mh) Unbekannte haben mit schwarzer Sprühfarbe unbemerkt ein Hakenkreuz an der Rückwand einer Garage in der Dr.-Sondheimer-Straße hinterlassen. Das Staatsschutzkommissariat des Polizeipräsidiums Südosthessen ermittelt nun in der Sache. Der etwa 200 Euro hohe Schaden wurde am Samstagabend festgestellt. Der genaue Tatzeitraum ist bisher nicht bekannt. Nun bitten die Ermittler um mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Täter/n geben können. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Zeugensuche nach Unfall zwischen Radfahrer und Auto

Hasselroth/Niedermittlau. (jm) Nach einem Verkehrsunfall am Samstag an der Kreuzung Alte Dorfstraße/Altenmittlauer Weg/Obere Heeg sucht die Polizei einen etwa 80 Jahre alten Radfahrer sowie weitere Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen befuhr gegen 17 Uhr ein etwa 1,70 Meter großer Radfahrer den Altenmittlauer Weg vermutlich geradeaus in Richtung Obere Heeg. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer 71 Jahre alten Dacia-Fahrerin, die die vorfahrtsberechtigte Alte Dorfstraße in Richtung Altenmittlau befuhr. Anschließend hielten beide an und unterhielten sich. Der Zweiradfahrer, der einen Helm trug, setzte jedoch seine Fahrt fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Am silbernen Sandero entstand ein Schaden von etwa 800 Euro. Hinweise von Zeugen oder dem unbekannten Unfallbeteiligten nimmt die Polizei in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0 entgegen.

Diebe reißen Zigarettenautomat aus der Wand einer Gaststätte

Oberzell. (mh) Vermutlich mit Hilfe eines Fahrzeugs erbeuteten Diebe unerkannt einen Zigarettenautomaten, der an der Hausfassade einer Gaststätte angebracht war. Durch die massive Einwirkung beim Herausreißen des Automaten wurden zudem Teile der Hausfassade in der Sinntalstraße beschädigt. Allem Anschein nach hatten die unbekannten Täter in der Nacht von Freitag (23.55 Uhr) auf Samstag (7 Uhr) ein Fahrzeug benutzt, um den Zigarettenautomaten aus der Verankerung zu reißen und sich diesen anschließend mitsamt Inhalt unerlaubt zu eigen gemacht. Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls und Sachbeschädigung. Der Gesamtschaden wird auf 6.500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeidienststelle Schlüchtern unter der Rufnummer 0661 9610-21 zu melden.

