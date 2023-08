Kurz nach 20.30 Uhr war der 63-Jährige mit seinem Audi auf der Autobahn in Richtung Würzburg unterwegs. In Höhe von Michelrieth verlor der Mann auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Audi kollidierte mit der Mittelabtrennung, schleuderte über alle drei Fahrspuren und kippte nach einem weiteren Anstoß an der Außenleitplanke auf die Beifahrerseite.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er hing beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte in seinem Gurt und konnte sich nicht selbst befreien. Die Feuerwehr musste den Mann aus dem Gurt schneiden, bevor er über die Heckklappe des Fahrzeuges gerettet werden konnte.

Die Besatzung eines zufällig hinzugekommenen Rettungswagens unterstützte die Feuerwehren aus Altfeld, Oberndorf, Esselbach und Weibersbrunn bis zum Eintreffen des alarmierten Rettungsdienstes.

Während der Rettungsmaßnahmen musste die Richtungsfahrbahn komplett gesperrt werden. Am Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden – er musste abgeschleppt werden.

rah