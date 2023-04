63-Jährige aus Offenbach vermisst

Frau Becker ist etwa 1,65 Meter groß, hat grau-braune Haare sowie einen unsicheren Gang. Frau Becker verließ am 10. Dezember 2022 mit einem Koffer ihre Wohnung in der Stauffenbergstraße in Offenbach. Sie gab an, einige Tage in einem Hotel verbringen zu wollen. Seitdem fehlt jedoch jede Spur von Frau Becker. Ihr Mobiltelefon ist ausgeschaltet; zu ihren Angehörigen besteht seit Dezember kein Kontakt mehr. Die Vermisste könnte sich in einem hilflosen Zustand befinden.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Ute Becker geben kann, wird gebeten, sich unter 069 8098-1234 bei der Polizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.