61-jähriger Autofahrer in Erlenbach zweimal betrunken am Steuer erwischt

Knapp 2,9 Promille zeiget das Atemalkoholmessgerät bei einem 61-jährigen Landkreisbewohner, der sich am Mittwochmittag, gegen 12 Uhr, auf dem Heimweg von seiner Arbeitsstelle befand. Dem schwer alkoholisierten Mann wurde die Weiterfahrt durch die Beamten unterbunden, sowie die Schlüssel des Fahrzeuges und der Führerschein sichergestellt. Des Weiteren musste er sich auf der Dienststelle der Polizei Marktheidenfeld eine Blutentnahme gefallen lassen.

Kurze Zeit später, nach Entlassung aus der Dienststelle, wurde der 61-jährige Mann, trotz des sichergestellten Führerscheins und immer noch deutlich alkoholisiert, erneut mit seinem schwarzen Opel von einer Streife festgestellt. Die Weiterfahrt wurde erneut unterbunden, sowie der Zweitschlüssel sichergestellt. Der Mann musste in der Folge erneut eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun ein weiteres Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Beim Ausparken Mann angefahren und verletzt

BIRKENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Am Mittwochabend, gegen 19:00 Uhr, wollte ein 39-jähriger Mann mit seinem Renault rückwärts aus einer Parkbucht fahren und verwechselte, eigenen Angabe zufolge, den Rückwärtsgang mit dem Vorwärtsgang.

Infolgedessen, fuhr er einen 56-jährigen Mann an, der gerade dabei war seinen Kofferraum auszuladen. Der Mann erlitt hierbei leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungswagen in eine Klinik verbracht.

Meldungen der Polizeiinspektion Marktheidenfeld

Lastwagen fährt Schild in Lohr an - Fahrer flüchtet

Am Mittwochmorgen beschädigte ein einfahrender Sattelzug ein Schild an der Waschstraße der OMV-Tankstelle in der Rechtenbacher Straße in Lohr. Der Fahrer wendete im Anschluss sein Fahrzeug im Brunnenwiesenweg und fuhr anschließend in Richtung Rechtenbach davon, ohne seine Beteiligung an einem Verkehrsunfall anzugeben.

Der Schaden wird auf ca. 250€ geschätzt.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Lohr a. Main telefonisch unter 09352/874130 oder per E-Mail unter pp-ufr.lohr.pi(a)polizei.bayern.de zu melden.

Fahrt unter Drogeneinfluss durch Lohr

Lohr a.Main, Landkreis Main-Spessart Am Mittwochvormittag wurde ein 25-jähriger in Lohr a. Main einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten bei dem jungen Mann feststellen, welcher kurz darauf zugab, kürzlich Marihuana konsumiert zu haben. Der Fahrzeugführer musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Auf den Fahrer kommen sowohl ein Bußgeld als auch ein Fahrverbot und Punkte in Flensburg zu.

Meldungen der Polizeiinspektion Lohr

Vorfahrt missachtet - Unfall in Retzstadt

Retzstadt, Lkr. Main-Spessart Am Mittwoch übersah eine 52-jährige Autofahrerin in Retzstadt beim Einbiegen von der Wethstr. in die Hauptstraße einen dort mit einem Leichtkraftrad fahrenden 64-jährigen Mann. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei ein an den beiden Fahrzeugen Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 3000.- Euro entstand.

Landwirtschaftlicher Anhänger in Gambach gestohlen

Gambach, Lkr. Main-Spessart Im Zeitraum von Sonntag, 21.05.2023 bis Mittwoch 24.05.2023 wurde in Gambach ein auf einer Wiese an einem Feldweg, zwischen der Maintalstraße und der Bundesstr. 26, abgestellter landwirtschaftlicher Anhänger gestohlen. Bei dem Anhänger handelt sich um einen älteren doppelachsigen Kipper ohne Zulassung.

Fahrrad in Karlstadt geklaut

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart Vom Fahrradabstellplatz hinter der Skaterhalle am Bahnhof Karlstadt wurde in der Zeit von Sonntag 21.05.2023 bis Dienstag 23.05.2023 ein dort abgestelltes schwarzes Mountainbike Marke Corratec entwendet. Das mit einem Drahtschloss gesicherte Fahrrad hatte einen Zeitwert von ca. 200.- Euro.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem Diebstahl des Anhängers und zu dem Diebstahl des Fahrrades unter Tel.: 09353/97410.

Meldungen der Polizeiinspektion Karlstadt