58-Jähriger mit rund zwei Promille bei Großwallstadt gestoppt

Die Mitteilung über den Dacia des Mannes ging zunächst von der A3 in Richtung Würzburg ein. Der Pkw fiel hierbei bereits durch deutliche Schlangenlinien und eine unsichere Fahrweise auf. In der Folge verließ der Fahrer die A3 und fuhr auf der B469 in Richtung Miltenberg weiter. Eine Streife der Aschaffenburger Polizei konnte den Mann dort feststellen und letztendlich an der Ausfahrt Großwallstadt stoppen.

Bereits beim Öffnen der Fahrzeugtüre stieg den Beamten deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Zudem musste der 58-Jährige durch die Polizisten gestützt werden. Ein anschließender Alkoholtest erbrachte ein Ergebnis von rund zwei Promille, was für ihr eine Blutentnahme und ein Strafverfahren zur Folge hatte.

Zeugenaufruf

Polizeiinspektion Obernburg am Main

ELSENFELD-RÜCK, LKR. MILTENBERG. Im Laufe des späten Samstagabends, zwischen 20:30 Uhr und Mitternacht, wurde in der Verlängerung der Reicherstraße, auf dem dortigen Schotterweg, ein geparkter Mercedes angefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

