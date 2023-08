41-Jähriger begrapscht Jungs in Würzburger Linienbus

Während der Fahrt sprach er die beiden Kinder zudem in obszöner Weise an. Als eine 18-Jährige Zivilcourage zeigte und dazwischen ging, wurde sie von dem Würzburger beleidigt. In Zell konnte der Bus angehalten und der Täter durch Polizeibeamte aus dem Bus geleitet werden. Aufgrund seiner weiteren Äußerungen wurde er in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert.

Nach Zeugenaussagen wurde noch mindestens eine weitere Jugendliche durch den Beschuldigten während der Busfahrt obszön angegangen. Nach dem Mädchen, die beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort war, wird nun gesucht.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt u. a. wegen einer Sexualstraftat und bittet weitere Geschädigte, insbesondere das o. g. Mädchen und weitere Zeugen, denen sachdienliche Hinweise möglich sind, sich unter der Tel-Nr. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Fahrraddiebstahl im Würzburger Stadtgebiet

WÜRZBURG/GROMBÜHL. Im Laufe des letzten Wochenendes wurde in der Urlaubstraße aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses ein schwarz-weißes Herrenrad der Marke Cube im Wert von 250 Euro gestohlen. Wie der Unbekannte in die Tiefgarage gelang und das Fahrrad, welches mittels Kabelschloss gesichert war, entwendete, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen einem besonders schweren Fall des Fahrraddiebstahls und bittet Zeugen, denen sachdienliche Hinweise möglich sind, sich unter der Tel-Nr. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Vandalismus an Bushaltestelle in Sanderau

WÜRZBURG/SANDERAU. Am Dienstagabend um 19:40 Uhr musste der Fahrer eines Linienbusses feststellen, dass die Glasscheibe der Infotafel der Bushaltestelle Conradistraße beschädigt wurde. Die Schadenshöhe wird mit 250 Euro angegeben. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter möglich sind, sich unter der Tel-Nr. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Kupferdiebstahl in Grombühl

WÜRZBURG/GROMBÜHL. In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in der Josef-Schneider-Straße vom Gelände einer dortigen Baustelle durch unbekannte Täter Kupfer im Wert von 4.000 Euro entwendet. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen Diebstahl und bittet Zeugen, denen sachdienliche Hinweise, insbesondere zu dem Transportfahrzeug möglich sind, sich unter der Tel-Nr. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht im Stadtgebiet - Zeugen gesucht

WÜRZBURG/HEIDINGSFELD. Am Dienstagnachmittag zwischen 15:00 Uhr und 16:30 Uhr wurde im Seegartenweg ein ordnungsgemäß geparkter Pkw durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Am rechten vorderen Radkasten des grauen Fiats entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen, denen sachdienliche Hinweise möglich sind, sich unter der Tel-Nr. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Unter Alkoholeinfluss auf E-Roller unterwegs

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am Mittwochmorgen wurde in der Haugerglacisstraße der Fahrer eines E-Scooters durch eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde bei dem jungen Mann Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Nach erfolgter Blutentnahme konnte er den Heimweg zu Fuß antreten. Den 27-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Pressebericht der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt