40.000 Euro Schaden bei Balkonbrand in Hanau

Nach der Alarmierung der Einsatzkräfte gegen 15.20 Uhr stellten die Rettungskräfte vor

Ort fest, dass auf einem Balkon des Mehrfamilienhauses eine Sitzgarnitur aus

noch unbekannten Gründen Feuer gefangen hatte. Durch diese Hitze zerbrach eine

dahinter befindliche Fensterscheibe zu einer Wohnung. Verletzt wurde niemand.

Ein Übergreifen des Feuers ins Wohnungsinnere konnte durch den Einsatz der

Feuerwehr jedoch verhindert werden. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen

übernommen.

Kleiner Flächenbrand: Kripo ermittelt wegen Brandstiftung

Gelnhausen. Nach einem Feuer auf einer Wiese im Bereich der Straße "Am Seegrasen" am

Dienstagnachmittag hat die Polizei Ermittlungen wegen des Verdachts der

fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 16.40

Uhr alarmiert und konnten die Flammen, die auf einer Fläche von etwa 15 bis 20

Quadratmetern loderten, zügig löschen und damit eine Brandausbreitung

verhindern. Verletzt wurde nach bisherigem Kenntnisstand niemand. Wodurch der

Brand ausbrach ist bislang noch unklar; mehrere Zeugen berichteten den

Ordnungshütern jedoch, dass sich zuvor eine Gruppe Jugendlicher (Mädchen und

Jungen) auf der Wiese aufhielt und kurz vor der Brandentstehung eine kleine

Flamme in unmittelbarer Nähe der Personen sichtbar gewesen sei. Anschließend

hatte sich die Gruppe schnellen Schrittes in Richtung Flugplatz entfernt. Eines

der Mädchen war etwa 1,60 Meter große, hatte lange braune Haare zum Zopf

gebunden und trug ein weißes Oberteil mit einer beigen Hose. Die Kriminalpolizei

sucht nun die Jugendgruppe und weitere Zeugen (06051 827-0).

Meldungen des Polizeipräsidiums Südosthessen

Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Dieburg. Am Dienstag kam es gegen 16.30 Uhr an der Kreuzung Spitalstraße / Minnefeld zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Fahrradfahrerin. Nach bisherigen Erkenntnisstand befuhr ein 56-Jähriger aus Dieburg mit seinem Renault die Straße "Minnefeld" aus Richtung des Kreisverkehrs. An der Kreuzung

zur Spitalstraße überquerte eine 84-Jährige aus Dieburg mit ihrem Damenrad die Straße und beabsichtige nach links in die Straße "Minnefeld" einzubiegen. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem PKW und der Fahrradfahrerin. Durch den Zusammenstoß wurde diese schwer verletzt und musste in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 4000EUR.

Zur genauen Klärung der Unfallursache wurde, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt, ein Sachverständiger hinzugezogen.

Meldung der Polizei Südhessen