40-Jähriger lässt vor zwei Rentnerinnen die Hose fallen

Am Donnerstagabend sprach ein 40-Jähriger zwei Rentnerinnen am Graf-Luckner-Weiher an. Als diese ihm zu verstehen gaben, dass sie kein Interesse an einem Gespräch mit ihm hatten und die Örtlichkeit verlassen wollten, entblößte sich dieser zum Entsetzten der Rentnerinnen untern rum und fasste sich in den Schritt. Eine Streife der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt konnte den Täter vor Ort feststellen und erteilte diesem nach einer Ansprache anschließend einen Platzverweis. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 40-Jährigen ein Wert über 1,2 Promille.

Unbekannte Schlagen Fensterscheibe eines Fahrzeugs ein und entwenden zwei Rucksäcke

WÜRZBURG/INNENSTADT. Ein Landkreisbewohner beobachtete am Donnerstagnachmittag gegen 15:30 Uhr wie ein circa 25-Jähriger Mann in Begleitung einer weiteren Person in der Ludwigstraße in sein unverschlossenes Fahrzeug griff und offensichtlich versuchte Gegenstände daraus zu entwenden. Auf Ansprache flüchteten die Beiden in die Kartause. Dort wurde kurze Zeit später die Scheibe der Fahrertüre eines weißen VW Transporters eingeschlagen und zwei Rucksäcke mit Wertgegenständen in Höhe von 250 Euro entwendet.

Eine der beiden Personen wurde wie folgt beschrieben: circa 25 Jahre alt, 185 cm groß, schlank, Pferdeschwanz mit Undercut, kurze dunkle Hose, dunkles Polo und lila Schuhe des Herstellers Nike.

Unbekannter schlägt Scheibe eines Fahrzeugs ein

WÜRZBURG/HEIDINGSFELD. Eine 36-jährige Autofahrerin parkte ihren grauen Seat am Donnerstagvormittag von 11:30 Uhr bis 12:00 Uhr am Heriedenweg. In dieser Zeit schlug ein unbekannter Täter das Fenster der Beifahrertüre ein und entwendete eine Handtasche mit diversen persönlichen Gegenständen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Ob Tatzusammenhänge zwischen den Diebstählen bestehen, steht noch im polizeilichen Ermittlungsstand. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen den Diebstählen und bittet Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern möglich sind, sich unter der Tel-Nr. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Mercedesfahrer kommt nach rechts ab und fährt gegen ein Verkehrszeichen

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am Donnerstag gegen 13:50 Uhr kam ein Mercedesfahrer aus medizinischen Gründen von der Fahrbahn der B27 nach rechts ab und fuhr gegen ein Verkehrszeichen. Der 56-Jährige war laut Ersthelfer bewusstlos und wurde durch den Rettungsdienst in ein anliegendes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.750 Euro. Die B27 wurde aufgrund der Unfallaufnahme und den Räumarbeiten in Fahrtrichtung Veitshöchheim für circa 45 Minuten gesperrt. Die Berufsfeuerwehr Würzburg war ebenfalls als Helfer vor Ort.

WÜRZBURG/GROMBÜHL. Am Donnerstag um 17:11 Uhr fuhr ein Autofahrer mit seinem schwarzen Fiat am Zinklesweg in Richtung Versbach. Hierbei kam ihm ein anderer Pkw entgegen. Beim Vorbeifahren berührten sich die jeweiligen linken Außenspiegel, wodurch der Außenspiegel des Fiats zu Bruch ging. Der unbekannte Autofahrer fuhr anschließend weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt nimmt Hinweise zu Verkehrsunfallflucht unter der Tel. 0931/457-2230 entgegen.

Betrunkener Lastwagen-Fahrer auf der B19

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am Donnerstagabend meldete ein Zeuge einen Lkw, der auf der B19 Höhe Konrad-Adenauer-Brücke in Schlangenlinien fuhr. Der Lkw konnte durch mehrere Streifen auf Höhe Estenfeld angetroffen werden und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkohltest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Dem Lkw-Fahrer wurde die Weiterfahrt unterbunden und das Fahrzeug verkehrssicher abgestellt. Im Weiteren wurde eine Blutentnahme in der Dienststelle durchgeführt. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

26-Jähriger fährt betrunken mit Bierflasche im Fußraum

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am frühen Freitagmorgen gegen 00:35 Uhr, wurde ein Audi-Fahrer in der Wirsbergstraße aufgrund einer allgemeinen Verkehrskontrolle durch eine uniformierte Streife der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt angehalten. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch und eine halbleere Bierflasche im Fußraum fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,06 Promille. Dem 26-Jährigen wurde die Weiterfahrt unterbunden und er musste die Beamten für einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest zur Dienststelle begleiten. Gegen diesen wurde nun ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Meldungen der Polizei Würzburg Stadt