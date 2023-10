36-Jähriger springt aus rollendem Auto bei Schollbrunn

Der Pkw des Mannes geriet am Mittwoch, gegen 11:10 Uhr, auf der A3 in Richtung Nürnberg ins Visier einer Streife der Verkehrspolizei. Die Beamten setzten sich mit ihrem Streifenwagen vor den VW und wollten diesen am Parkplatz "Kohlsberg" einer Kontrolle unterziehen. Der 36-jährige Mann fuhr jedoch mit geringer Geschwindigkeit auf den Seitenstreifen, sprang noch während der Fahrt aus dem Auto und versuchte zu Fuß zu flüchten. Sein Auto rollte weiter und kollidierte mit dem Wildschutzzaun neben der Fahrbahn. Der Fahrer konnte durch die Beamten noch vor Ort vorläufig festgenommen werden.

Der Grund für das Verhalten des Mannes war schnell klar. Der Pkw des Mannes war unterschlagen und wurde noch vor Ort sichergestellt. Der 36-Jährige selbst hatte keine gültige Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Zudem bestand für ihn ein offener Haftbefehl, weswegen er nach Abschluss aller Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Meldung des Polizeipräsidiums Unterfranken