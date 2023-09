34-Jähriger in Hanau angeschossen und verletzt

Zeugen riefen gegen 5.20 Uhr, per Notruf bei der Polizei an und meldeten ein Knallgeräusch sowie Hilferufe eines Mannes in der Von-Brentano-Straße. Kurz darauf eintreffende Streifenbesatzungen fanden einen 34 Jahre alten Mann mit Verletzungen im Bereich der Beine in der Von-Brentano-Straße vor. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei handelt es sich um eine Schussverletzung. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein nahegelegenes Krankenhaus. Laut den Angaben des Geschädigten habe ein maskierter Unbekannter in dessen Richtung geschossen und sei im Anschluss in einen VW Golf gestiegen und davongefahren. Der Unbekannte war etwa 1,80 Meter groß. Die Hintergründe sind bisher unklar.

Die Kriminalpolizei hat Spurensicherungsmaßnahmen vor Ort durchgeführt und fragt nun im Rahmen der Zeugensuche:

Wer hat den Tathergang beobachtet und kann Hinweise auf den Unbekannten geben?

Wer kann Hinweise auf den davonfahrenden Wagen geben?

Hinweise bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 an die Kriminalpolizei in Hanau.

Meldung des Polizeipräsidiums Südosthessen