30-Jährige bei Unfall in Offenbach leicht verletzt

Ein 28 Jahre alter Sprinter-Fahrer übersah dies wohl und kollidierte mit dem Heck des Fiats. Im Zuge des Zusammenstoßes zog sich die 30-Jährige leichte Verletzungen zu und kam zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Zeugen des Unfalls melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach.

Couragierte Zeugen hinderten Unfallflüchtigen an Weiterfahrt

Offenbach (fg) Dank des Eingreifens einer couragierten Zeugin sowie eines Busfahrers konnten Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers in Offenbach am frühen Montagmorgen einen mutmaßlichen Unfallflüchtigen vorläufig festnehmen; dieser blieb gegen 1 Uhr mit seinem grauen Opel Corsa mittig an der Einmündung der Seligenstädter Straße zur Schutzbaumstraße auf der dortigen Fahrbahn stehen. Die Zeugin habe nach eigenen Angaben rechts neben dem Wagen gehalten, die Beifahrertür geöffnet und den Autoschlüssel aus dem Zündschloss gezogen. Ein Busfahrer, der den Vorfall beobachtet hatte, hielt ebenfalls an und unterstütze die Zeugin dabei, die Weiterfahrt des 31-Jährigen zu verhindern. Beim Eintreffen der Streifenbesatzung stand der im Landkreis Aschaffenburg wohnende Mann offensichtlich deutlich unter Alkoholeinfluss; ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2,33 Promille an. Der Opel wies rundherum mehrere Unfallschäden auf. Zudem schien die vordere Achse gebrochen und das rechte Vorderrad geplatzt zu sein. Bei der Absuche zu einer potentiellen Unfallörtlichkeit stellten die Ordnungshüter in der Bieberer Straße (Bereich Bierbrauerweg / Kopernikusstraße) Schäden an den auf der Fahrbahn angebrachten Leitschwellen fest. Womöglich hat der Opel-Fahrer noch weitere Unfallschäden verursacht.

Dahingehend bittet die Polizei Zeugen, die die Fahrweise des Opels sowie weitere Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf der Wache des Reviers in Offenbach zu melden. Auf den 31-Jährigen kommt nun unter anderem ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt zu.

Mann schießt auf Dosen am Weiher

Offenbach (cb) Ein Bademeister am Schultheis-Weiher (Lammertstraße) rief am Samstagmorgen, gegen 10.15 Uhr, die Polizei und meldete, dass eine männliche Person mehrfach mit einer Waffe in den Weiher schießen würde. Der vermeintliche Schütze wurde bis zum Eintreffen einer Streifenbesatzung vom Bademeister festgehalten. Nach ersten Erkenntnissen soll der 38-jährige Mann mehrfach auf Blechdosen am Ufer des Weihers geschossen haben. Der mutmaßliche Schütze stand bei Schussabgabe wohl unter Alkoholeinfluss. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,73 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf dem Polizeirevier wurde er wieder entlassen. Auf den Offenbacher kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz zu.

Vorläufige Festnahme nach Beleidigung

Offenbach (jm) Polizeibeamte nahmen am Samstagnachmittag nach einer Beleidigung im Nachgang an eine Wahlveranstaltung im Bereich Marktplatz/Frankfurter Straße eine 36 Jahre alte Frau aus Offenbach vorläufig fest. Zuvor soll die Tatverdächtige gegen 15.25 Uhr mehrere Personen, die im Rahmen der Wahlveranstaltung tätig waren, beleidigt haben. Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen die Offenbacherin, die augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, vorläufig fest. Auch die Beamten sollen im Rahmen der vorläufigen Festnahme mehrfach beleidigt worden sein. Ein Atemalkoholtest bei der Verdächtigen ergab einen Wert von 1,09 Promille. Sie musste für die polizeilichen Maßnahmen mit zur Dienststelle und wurde im Anschluss wieder entlassen.

Zeugen des Vorfalls melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Grundstückszaun eines Einkaufsmarktes beschädigt und abgehauen

Offenbach (jm) Einen Grundstückszaun eines Einkaufmarktes in der Seligenstädter Straße hat ein Unbekannter am Samstag angefahren und ist anschließend davongefahren. Die Unfallflucht soll sich zwischen 7 und 14 Uhr im Bereich der 130er-Hausnummern ereignet haben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.

Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100.

Einbruch in Freizeitbad: Täter stellt sich später der Polizei

Obertshausen (cb) Ein Sicherheitsdienstmitarbeiter rief Samstagnacht, gegen 2.30 Uhr, die Polizei um Hilfe. In ein Freizeitbad in der Bäderstraße (10er-Hausnummern) sollen zwei bis dato dahin unbekannte Männer eingestiegen sein. Die beiden Tatverdächtigen sollen sich im Bistrobereich mit Pizza und mehreren Eispackungen versorgt und diese noch vor Ort vertilgt haben. Erste Ermittlungen ergaben, dass die mutmaßlichen Täter vermutlich einen Bauzaun überstiegen und über eine Zugangstür ins Freizeitbad gelangten. Einer der beiden Gauner vergaß bei seiner Flucht seine Jacke mit zwei Handys im Bad. Insgesamt hatten die verspeisten Waren einen Wert von ungefähr 20 Euro. Dieser Umstand oder sein schlechtes Gewissen veranlassten ihn, sich am nächsten Tag bei der Polizei in Heusenstamm zu stellen. Dort wurde er nach den polizeilichen Maßnahmen nach Hause entlassen. Die Ermittlungen bezüglich seines Komplizen laufen noch. Auf den 19-Jährigen kommt nun unter anderem ein Strafverfahren wegen des Diebstahls geringwertiger Sachen zu.

Zeugensuche nach Körperverletzung bei Fußballspiel

Heusenstamm (fg) Im Rahmen eines Fußballspiels am Sonntagnachmittag auf dem Sportplatz in der Martinseestraße ermittelt die Polizei nun wegen Körperverletzung und sucht nach Zeugen. Gegen 14.45 Uhr soll es zunächst zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Spielern gekommen sein. Im weiteren Verlauf seien weitere Personen an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen.

Zuvor gab es eine rote Karte gegen einen beteiligten Spieler, welche letztlich zur handfesten Konfrontation führte. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 06104 6908-0 auf der Wache der Polizei in Heusenstamm.

Zeugensuche nach Dieseldiebstahl

Heusenstamm (fg) Diebe machten sich am Wochenende in der Straße "Seligenstädter Grund" an fünf geparkten Lastkraftwagen zu schaffen und stahlen Diesel aus den jeweiligen Treibstofftanks. Die Dieseldiebe knackten zwischen Samstagmorgen, 9.30 Uhr und Sonntagmorgen, 10 Uhr, die abschließbaren Tankdeckel und zapften anschließend den Kraftstoff ab. In einem Fall brachen die Unbekannten zudem die Beifahrertür des betroffenen Lastkraftwagens auf und entwendeten eine Dashcam aus der dortigen Fahrerkabine.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Duo machte sich an Opferstock in Kirche zu schaffen

Rodgau-Jügesheim (fg) Am Sonntagabend war ein Duo am Opferstock der Kirche in der Vordergasse zugange und beabsichtigte offenbar, das darin befindliche Geld zu stehlen. Ein Zeuge betrat kurz nach 19 Uhr das Kirchengebäude und sah zwei Personen, welche den Opferstock offensichtlich bereits umgedreht hatten. Beim Erblicken des Zeugen machten sich die Unbekannten, die sich wohl in russischer Sprache unterhalten hatten, umgehend davon. Der Mann war etwa 30 Jahre alt, hat einen gepflegten Bart und war stark tätowiert. Er trug ein weißes Hemd, eine kurze Hose und hatte eine sportliche Figur. Seine Begleiterin war etwa 1,60 Meter groß, trug ein kurzes Kleid mit Muster und hatte blonde Haare.

Die Polizei ermittelt nun und sucht Zeugen. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 06104 6908-0 auf der Wache der Polizeistation in Heusenstamm.

Zeugensuche nach Vorfall an Infostand

Dietzenbach (jm) Ein 1,70 Meter großer Mann mit schwarzer Basecap soll am Samstag im Rahmen einer Wahlveranstaltung zwei Personen mit Eiern beworfen haben. Nach bisherigen Erkenntnissen näherte sich der Unbekannte, der mit einer grünen kurzen Hose und einem schwarzen T-Shirt bekleidet war, gegen 11.25 Uhr dem Infostand. Er soll anschließend die beiden Personen beleidigt sowie diese mit Eiern beworfen haben. Er flüchtete sodann in Richtung Kreisel in der Offenbacher Straße.

Der Staatsschutz hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie Beleidigung aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Zeugen gesucht: Audi zerkratzt und dann geflüchtet

Seligenstadt (cb) Ein bislang unbekannter Unfallverursacher hat am Freitagmittag, zwischen 13 und 13.30 Uhr, in der Straße "Stadtgraben" (gegenüber einem Eiscafé) einen grauen Audi beschädigt. Vermutlich streifte der Fahrzeugführer das geparkte graue Auto im Vorbeifahren und zerkratzte dabei die hintere Fahrzeugseite. Anschließend flüchtete er vom Unfallort, ohne sich um den verursachten Schaden von schätzungsweise 1.000 Euro zu kümmern.

Die Polizei in Seligenstadt bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 061812 8930-0 zu melden.

Einbruch in Mehrfamilienhaus - Kripo sucht Zeugen

Schöneck-Büdesheim (jm) Einbrecher waren zwischen Freitagabend, 20.30 Uhr und Samstagmittag, 14.20 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus in der Straße "Südliche Hauptstraße" eingedrungen und stahlen Bargeld. Die Täter brachen zunächst die Hauseingangstür zum Gebäude auf. Im Inneren verschafften sie sich unter anderem gewaltsam Zugang zu einer Arztpraxis sowie einer Dachgeschosswohnung. Sie durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen in den beiden Objekten. Aus der Praxis nahmen die Eindringlinge einen Stahltresor mit. Anschließend flüchteten mit sie ihrer Beute.

Ob die Täter weitere Gegenstände mitgenommen haben, ist nun Teil der Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Kripo Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123.

Unfall mit Verletzten - Landesstraße 3008

Gemarkung Schöneck (jm) Am Sonntagabend kam es zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung Frankfurter Straße/Landesstraße 3008, bei dem drei Fahrzeuginsassen schwer verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen war gegen 20.35 Uhr ein 18-Jähriger aus Nidderau mit seinem 1er BMW auf der Frankfurter Straße aus Richtung Schöneck kommend unterwegs. An der Einmündung bog der BMW-Fahrer nach rechts auf die Landesstraße 3008 in Richtung Bad Vilbel ab. Hierbei übersah er offenbar einen vorfahrtsberechtigten 34 Jahre alten Mann aus Hanau, der mit seinem Audi S 7 Sportback unterwegs war; es kam zum Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralles schleuderte der Hanauer linksseitig in den Graben und prallte mit seinem Audi gegen ein Straßenschild. Der BMM kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kam in einem dortigen Graben zum Stehen. Die jeweiligen Fahrzeuglenker sowie ein 17-jähriger Insasse im BMW wurden schwer verletzt und kamen zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Polizei schätzt den Gesamtsachschaden auf 117.000 Euro. Die Landstraße war für die Unfallaufnahme für rund eineinhalb Stunden vollgesperrt.

Meldungen des Polizeipräsidiums Südosthessen