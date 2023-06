28-jährige Autofahrerin bei Unfall bei Babenhausen schwer verletzt

Gegen 9.10 Uhr befuhr die 28-Jährige mit ihrem Hyundai Getz hinter einem 48-Jähriger aus Schaafheim, der mit seinem Lastkraftwagen mit Anhänger unterwegs war, die Landesstraße in Richtung Dudenhofen. Der LKW-Fahrer wollte an der Einmündung zum Kieswerk links abbiegen. Nach ersten Erkenntnissen musste der Schaafheimer verkehrsbedingt anhalten. Offenbar übersah dies die Hyundai-Fahrerin und fuhr auf den vorausfahrenden Lastkraftwagen auf. Beim Zusammenstoß verletzte sich die 28-Jährige schwer und kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Insgesamt beläuft sich der entstandene Schaden auf etwa 9.500 Euro. Nach ersten Schätzungen der Polizei entstand an dem schwarzen Getz ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Die Landesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme bis kurz vor 11 Uhr vollgesperrt.

Wer sah die Unfallflucht in der Hugo-Wolf-Straße in Offenbach?

Offenbach (dj) Zwischen Freitag und Samstag beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen in der Hugo-Wolf-Straße im Bereich der 60-Hausnummern geparkten Kia Ceed und fuhr anschließend davon. In der Zeit zwischen Freitagmittag, 13.30 Uhr und Donnerstagnachmittag, 16.15 Uhr, wurde der silberne Wagen offenbar beim Vorbeifahren oder Ein-und Ausparken am hinteren linken Stoßfänger sowie Kotflügel zerkratzt und eingedellt. Nach ersten Einschätzungen könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein gelbes Auto handeln. Insgesamt beläuft sich der entstandene Schaden auf rund 3.500 Euro.

Die Unfallfluchtermittler bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Mutmaßliche Fahrzeugeinbrecher vorläufig festgenommen

Obertshausen/Mühlheim-Lämmerspiel (dj) Dank aufmerksamer Anwohner nahmen Polizeibeamte am frühen Montagmorgen drei mutmaßliche Autoeinbrecher im Alter von 18 und 19 Jahren vorläufig fest. Gegen 3.20 Uhr meldeten Zeugen drei Personen, die sich offensichtlich widerrechtlich in einem Auto in der Schillerstraße aufhielten. Bis zum Eintreffen der Beamten hielt ein Zeuge die mutmaßlichen Eindringlinge im Blick und teilte der Polizei mit, dass sie mit einem VW T5 wegfuhren und anschließend fußläufig in Richtung Lämmerspiel unterwegs seien. Die alarmierten Streifen der umliegenden Polizeistation und Wachpolizisten konnten im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen das Trio in der Pfarrer-Schwahn-Straße antreffen und vorläufig festnehmen. Dabei fanden sie bei den Dieben Bargeld, was zuvor offenbar aus dem Fahrzeug gestohlen wurde. Daher mussten die Heranwachsenden, gegen die nun wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelt wird, mit zur Polizeistation. Nach ersten Erkenntnissen hat der Nutzer des Fahrzeuges ein Fenster des Wagens wenige Zentimeter offenstehen gelassen. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer aus Obertshausen und Mühlheim entlassen.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: Wenn Sie das Fahrzeug verlassen, machen Sie - auch bei warmen Temperaturen - alle Fenster sowie das Auto komplett zu.

Unfallflucht in der Donaustraße

Rodgau/Weiskirchen (jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Donaustraße sucht die Polizei weitere Zeugen. Der Eigentümer hatte seinen weißen Transporter am Freitag, gegen 16.30 Uhr, in Höhe der Hausnummer 11 abgestellt. Ein Anwohner hörte am Sonntagmorgen, gegen 6 Uhr, einen lauten Knall. Anschließend wurde der Schaden am linken Außenspiegel des VW festgestellt.

Weitere Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06104 6908-0.

Einbrecher waren am Wochenende in Bürogebäuden zugange: Wer kann Hinweise geben?

Egelsbach (jm) Einbrecher waren am Wochenende in Egelsbach zugange und betrieben unter anderem zwischen Samstag, 14 Uhr und Sonntag, 6.15 Uhr, viel Aufwand, um in ein Bürogebäude in der Siemensstraße zu gelangen. Dabei richteten sie mit etlichen tausend Euro einen erheblichen Schaden an. Zunächst hebelten sie eine Tür zum Treppenhaus auf. Anschließend versuchten die Täter sich Zugang zu den Büroräumen zu verschaffen, in dem sie ebenfalls versuchten diese aufzuhebeln. Da sich offenbar die Tür nicht öffnen ließ, schlugen sie ein Loch in die Wand und gelangten ins Innere. Sie durchsuchten mehrere Schubläden und Schränke. Sie brachen zudem einen Schlüsselkasten auf. Nach derzeitigem Erkenntnisstand nahmen die Einbrecher keine Gegenstände mit und verschwanden ohne Beute. Zwischen Sonntagabend, 22.30 Uhr und Montag, 6 Uhr, waren Unbekannte ebenfalls in ein benachbartes Bürogebäude in der Siemensstraße eingebrochen und erbeuteten Bargeld sowie ein Tablet. Die Eindringlinge hebelten ein Fenster zum Firmengebäude auf und kletterten ins Innere. Dort durchwühlten sie die Räumlichkeiten und flohen anschließend mit ihrer Beute im Wert von mehreren hundert Euro.

Die Kripo in Offenbach sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum Beobachtungen gemacht haben und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234

Unfallflucht: Wer beschädigte den schwarzen Mercedes?

Dreieich/Dreieichenhain (jm) Wer am Montagmittag auf der Taunusstraße unterwegs war, könnte Hinweise zu einer Unfallflucht geben, die sich zwischen 12 und 13 Uhr ereignet hat. Dort parkte am rechten Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 6 ein schwarzer Mercedes C220d. Ein unbekanntes Fahrzeug hatte offenbar beim Vorbeifahren den schwarzen Wagen gestreift und einen Schaden von etwa 1.500 Euro verursacht. Ohne sich jedoch um die Schadensregulierung zu kümmern, machte sich der Verantwortliche davon.

Hinweise nimmt die Polizei Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0 entgegen.

Sicherheit von Schülerinnen und Schülern im Fokus

Rodenbach/Bruchköbel (jm) Polizeibeamte der Polizeistation Hanau II führten am Montagmorgen gemeinsam mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei zwischen 7.30 und 8.30 Uhr vor einer Grundschule in Rodenbach sowie einer Schule in der Pestalozzistraße in Bruchköbel Kontrollen durch. Der Fokus lag dabei unter anderem auf das sichere Ankommen der Kinder und die Verkehrssituation rund um die Schulen. Die Beamten überprüften insgesamt 77 Fahrzeuge, führten zahlreiche Gespräche mit den Eltern und gaben Verhaltenstipps. Fünf Kinder wurden von ihren Eltern in die Schule gebracht, wobei sie nicht korrekt gesichert im Auto saßen. Positiv war, dass die Kontrolle offensichtlich bei den Eltern und Lehrern auf große Akzeptanz stieß und sie zudem die Kontrollmaßnahmen vor den Schulen lobten. Die Verkehrssicherheit der "Jüngeren" werden die Ordnungshüter auch weiterhin im Blick behalten und auch zukünftig Schulwegsicherungsaktionen durchführen.

Kripo bittet um Hinweise: Autodiebe stahlen Daimler S350d

Erlensee/Langendiebach (jm) Autodiebe stahlen am frühen Montagmorgen in der Kurt-Schumacher-Straße einen im Bereich der einstelligen Hausnummern geparkten Daimler S350d. Das hochwertige schwarze Fahrzeug, an dem HU-Kennzeichen angebracht waren, verschwand zwischen 2 und 7 Uhr.

Die Kripo bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des Autos unter der Rufnummer 06181 100-123

Meldungen des Polizeipräsidiums Südosthessen