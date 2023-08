26-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss über A3 bei Bessenbach

Der Wagen des Mannes geriet gegen 6.25 Uhr auf der A3 in Fahrtrichtung Nürnberg ins Visier der Streife der Verkehrspolizei. Die Beamten stoppten das Fahrzeug am Parkplatz Röthenwald und konnten bereits zu Beginn der Kontrolle drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem 26-Jährigen feststellen. Ein Vortest verlief positiv. Der Mann musste in der Folge eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs konnten zudem geringe Mengen Cannabis und Amphetamin aufgefunden werden. Den 26-Jährigen erwartet nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.

Weitere Zeugenaufrufe

Aschaffenburg-Innenstadt. Am Montag gegen 17 Uhr beschädigte die Fahrerin eines weißen Nissan Micra im Parkhaus der City-Galerie einen geparkten Mercedes. Im Anschluss entfernte sie sich zu Fuß ins Einkaufszentrum.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Karlstein-Dettingen. Am Montag zwischen 9 und 16 Uhr wurde in der Luitpoldstraße ein geparkter BMW angefahren.

Karlstein-Dettingen. Zwischen Mittwoch, 9 Uhr, und Samstag, 14 Uhr, wurde in der Bahnhofstraße ein Fahrrad der Marke Bocas entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken