250 Helfer suchen Vermissten: Mann am Samstagmorgen nahe Lohr gefunden

Bei der Suche über das gesamte Lohrer Stadtgebiet, die die Polizei koordinierte, arbeiteten Bayerisches Rotes Kreuz (BRK), Feuerwehr, der Wasserwacht, Bergwacht und Technisches Hilfswerk (THW) eng zusammen. Das 9,4 Quadratmeter große Stadtgebiet wurde in 22 Sektoren unterteilt. Drohnen flogen diese Sektoren ab, um aus der Luft mögliche Hinweise zu entdecken. Ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera suchte auf der rechten Seite des Mains sowie im Lohrtal und an der Bahnstrecke bis zum Steintaler Hof. Das THW durchkämmte in Zusammenarbeit mit der Wasserwacht den Uferbereich des Mains.

Parallel dazu wurden die steileren Gebiete von der Bergwacht Frammersbach durchsucht. 14 Einsatzhunde und erfahrene Mantrailer-Teams waren im Einsatz. Das BRK übernahm die Verpflegung der Einsatzkräfte und stellte die Räumlichkeiten in der Rettungswache für den Einsatz zur Verfügung.

Zwei vielversprechende Meldungen über mögliche Sichtungen führten zu keinem Erfolg. Trotz aller Anstrengungen wurde die Suche gegen 5.30 Uhr beendet. Kreisbrandinspektor Andreas Schmitt, der zwischenzeitlich als örtlicher Einsatzleiter eingesetzt wurde, dankte allen Einsatzkräften ausdrücklich für die beeindruckende und routinierte Zusammenarbeit während des Einsatzes. fka







