25-Jähriger nach Streit in Haibach schwerst verletzt

Dem derzeitigen Ermittlungsstand nach kam es gegen 00:30 Uhr in der Rathausstraße vor der Gaststätte „Zur Linde“ zu einem verbalen Streit zwischen mehreren Männern. Im weiteren Verlauf griffen die vier unbekannten Täter den 25-Jährigen körperlich an und traten mehrfach mit großer Wucht gegen den Kopf des bereits am Boden liegenden Mannes. Dabei erlitt er schwerste Verletzungen im Kopf- und Gesichtsbereich und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Aufgrund der erheblichen Verletzungen, die auf eine Straftat hindeuteten, verständigte das Krankenhaus schließlich die Polizei. Zu diesem Zeitpunkt waren die Täter jedoch nicht mehr vor Ort und die Fahndungsmaßnahmen der Polizei Aschaffenburg blieben erfolglos.

Da der 25-Jährige bislang keinerlei Angaben zu den Tätern machen konnte, sucht die Kripo dringend nach Zeugen und wendet sich mit folgenden Fragen an die Öffentlichkeit:

Wem ist gegen 00:30 Uhr in der Rathausstraße vor der Gaststätte die Personengruppe aufgefallen?

Gibt es Zeugen, die den verbalen Streit oder die körperliche Auseinandersetzung beobachtet haben?

Ist jemandem bekannt, dass eine Person an einer körperlichen Auseinandersetzung in der Nacht von Freitag auf Samstag in Haibach beteiligt war?

Hinweise nimmt die Kripo Aschaffenburg rund um die Uhr unter Tel. 06021/857-1733 entgegen.

vd/Polizei Unterfranken