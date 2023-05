25-Jährige und Kind bei Unfall verletzt

Eine 25-Jährige und ein Kind sind am Montag bei einem Unfall in Kahl am Main verletzt worden.

Kurz vor 18 Uhr war die 25 Jahre alte Fordfahrerin auf der St 3308 von Hanau kommend in Richtung Kahl unterwegs. In Höhe der Zufahrt zum Wirtshaus am See touchierte sie den Spiegel eines geparkten VWs, kollidierte anschließend mit einem geparkten Hyundai, überschlug sich und landete auf dem Dach.

Noch vor Eintreffen der Rettungskräfte konnte die 25-Jährige zusammen mit ihrer dreijährigen Tochter das Auto verlassen. Sie überstanden den Unfall ohne größere Verletzungen, wurden jedoch zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert.

St 3308 rund eine Stunde gesperrt

An Ford und Hyundai entstanden wirtschaftliche Totalschäden, die sich wohl auf mehrere Zehntausend Euro summieren. Sie mussten abgeschleppt werden. Ein Rettungshubschrauber war vorsorglich im Einsatz, wurde jedoch nicht benötigt.

Die Feuerwehr Kahl sicherte die Unfallstelle, reinigte die Fahrbahn und leitete den Verkehr um. Weitere alarmierte Wehren konnten bereits auf der Anfahrt abdrehen.

Die Staatsstraße war für mehr als eine Stunde komplett gesperrt. Anschließend lief der Verkehr bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten auf einem Fahrstreifen vorbei.

rah