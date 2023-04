24- und 25-Jähriger in Würzburg mit 200 Gramm Haschisch erwischt

Gegen 18.30 Uhr unterzogen Beamte der Bundespolizei die beiden Männer im Regionalexpress von Frankfurt nach Würzburg einer Kontrolle. Im Rahmen der Durchsuchung fanden die Beamten in einem Koffer das Rauschgift auf. Die beiden Männer im Alter von 24 und 25 Jahren wurden vorläufig festgenommen und der Kriminalpolizei Würzburg übergeben.

Die Staatsanwaltschaft Würzburg ordnete die Vorführung der Tatverdächtigen beim Ermittlungsrichter an. Dieser erließ am Donnerstag Untersuchungshaftbefehle gegen die beiden Männer wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt nun in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg, insbesondere zur Herkunft des Rauschgifts.